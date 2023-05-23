Белгородский завод ОМК присоединился к акции «Ночь музеев»

Побывать в выставочном зале и познакомиться с более чем 84-летней историей завода смогли и взрослые, и дети. Более 60 человек пришли на ознакомительную экскурсию и узнали, что «ОМК Энергомаш» продолжает традиции сразу двух крупнейших предприятий Белгорода: котлостроительного завода и завода металлоконструкций. Посетители увидели макеты котлов, подержали в руках элементы трубопроводов и части сильфонных компенсаторов, полистали страницы фотоальбомов и посмотрели сохранившиеся кадры видеохроники на стареньком черно-белом телевизоре «Рассвет».