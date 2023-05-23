Белгородский завод ОМК присоединился к акции «Ночь музеев»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Побывать в выставочном зале и познакомиться с более чем 84-летней историей завода смогли и взрослые, и дети. Более 60 человек пришли на ознакомительную экскурсию и узнали, что «ОМК Энергомаш» продолжает традиции сразу двух крупнейших предприятий Белгорода: котлостроительного завода и завода металлоконструкций. Посетители увидели макеты котлов, подержали в руках элементы трубопроводов и части сильфонных компенсаторов, полистали страницы фотоальбомов и посмотрели сохранившиеся кадры видеохроники на стареньком черно-белом телевизоре «Рассвет».
Акция «Ночь музеев» — интересная и оригинальная. На экскурсию я пришла с дочкой Варей и племянницей Вероникой, обе девочки мечтали посмотреть, где я работаю. Для детей завод — это что-то большое, непостижимое и от того такое загадочное. Варя и Вероника остались довольны. Девочки сфотографировали все экспонаты, а особенно заинтересовали их макеты стадионов, опор ЛЭП и каркасы памятников. Я и сама с удовольствием посмотрела экспозицию, хотя уже была на экскурсии во время приема на работу. Глядя на монументальные сооружения, невольно испытывала чувство гордости от масштаба проведенных работ. К тому же Петр Петрович рассказывал легко, доступно и эмоционально, отчего мы буквально погружались в истории о людях и событиях.
поделилась впечатлениями контролер сварочных работ Елизавета Медведева.
Белгородский завод ОМК ежегодно участвует в акции «Ночь музеев». Для предприятия это прекрасная возможность рассказать молодежи о себе, поделиться богатой историей и заинтересовать гостей миром энергетического машиностроения.