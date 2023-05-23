Белгородский бизнесмен Николай Аршинов погиб в зоне СВО

До этого Аршинов увлекался разведением лошадей и конным спортом — более десяти лет. Питомцы бизнесмена выступали на многих ипподромах страны, в том числе и в Москве. Его любимого коня звали Марк Аврелий, но больше всего побед, согласно сайту hippodrom.ru, ему принёс конь Старлей. Среди животных можно также найти Цинцинната, Цезариона, Фемистокла, Изи Глори и Флавия Гая.