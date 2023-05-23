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Белгородский бизнесмен Николай Аршинов погиб в зоне СВО

23 мая 2023, 12:52
Фото: Центральный Московский Ипподром АО"Росипподромы"
О смерти влиятельного белгородского бизнесмена сообщает Центральный Московский Ипподром. Николай Аршинов был известен в области как возможный соратник Владимира Тебекина и любитель лошадей.

Как пишет Центральный Московский Ипподром, погиб Николай Аршинов в мае этого года. Своё 50-летие 18 апреля бизнесмен отметил уже в зоне СВО. По данным СМИ, принять участие в боевых действиях белгородец решил добровольно.

До этого Аршинов увлекался разведением лошадей и конным спортом — более десяти лет. Питомцы бизнесмена выступали на многих ипподромах страны, в том числе и в Москве. Его любимого коня звали Марк Аврелий, но больше всего побед, согласно сайту hippodrom.ru, ему принёс конь Старлей. Среди животных можно также найти Цинцинната, Цезариона, Фемистокла, Изи Глори и Флавия Гая.

Николай запомнился как прекрасный человек, все его окружение отмечало только положительные его стороны и необыкновенную любовь к лошадям. Работники называли его настоящим конником.
Центральный Московский Ипподром

Согласно данным аналитической системы «Интерфакс», в нулевых Аршинов был совладельцем ООО «Белстроймашсервис» и конного клуба «Альфарес». 

В Белгородской области в СМИ своей якобы криминальной деятельностью была известна группа лиц, называемая «кальбоновскими». Во главе группы очевидец узнал однажды некоего Николая Аршинова: по версии телепередачи «Момент истины», этот человек будто бы известен под кличкой «Кальбон» и является криминальным авторитетом. Фигуру Аршинова связывают с другой известной многим белгородцам фигурой — Владимиром Тебекиным.

Владельцы Белгородской области. Авторитет и почёт Владимира Тебекина («Айсберг»)
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