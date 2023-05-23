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Белгородская область вошла в топ-10 в рейтинге субъектов МСП по ЦФО

23 мая 2023, 14:37
Фото: 1MI
В регионе по итогам 2022 года зарегистрировано почти 60 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский на оперативном совещании правительства.

Так, в 2022 году на территории области работало 58,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Регион занял четвёртое место в ЦФО по данному показателю. В нынешнем году правительство планирует увеличить этот параметр до 60,6 тысячи единиц предприятий.

На момент 2022 года в сфере малого и среднего бизнеса работало почти 249 тысяч человек. По прогнозам экспертов, в 2023 году этот пункт поднимется до 253,3 тысячи человек, занятых в этой сфере.

Стоит отметить, что с каждым годом возрастает и денежный оборот субъектов МСП. Так, например, в 2021 году оборот средств по Белгородской области составил 896,8 млрд рублей. А в 2022 году — 971 млрд рублей. Прогноз на 2023 год — 1 трлн 263,3 млрд рублей.

Проект «Новые возможности» дал толчок к развитию предприятий. Уже в 2022 году было создано 806 новых субъектов бизнеса. В нынешнем году эту планку планируют повысить и создать не менее 800 новых компаний.

Немногим ранее сообщалось, что в 2022 году Белгородская область нарастила экспорт.

Ранее сообщалось, что Белгородская область заняла 7-е место в рейтинге инвестиционно-привлекательных России. А объём инвестиций за прошлый год составил 193,6 млн. рублей.

Женщины чаще создавали бизнес в рамках белгородского проекта «Новые возможности»
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#Тая Некрасова#МСП#Малый и средний бизнес#Экономика#Хорошие новости#Белгородская область
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