Белгородская область вошла в топ-10 в рейтинге субъектов МСП по ЦФО

Posted 23 мая 2023, 14:37
Published 23 мая 2023, 14:37
Modified 25 мая 2023, 11:03
Updated 25 мая 2023, 11:03
Так, в 2022 году на территории области работало 58,6 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Регион занял четвёртое место в ЦФО по данному показателю. В нынешнем году правительство планирует увеличить этот параметр до 60,6 тысячи единиц предприятий.
На момент 2022 года в сфере малого и среднего бизнеса работало почти 249 тысяч человек. По прогнозам экспертов, в 2023 году этот пункт поднимется до 253,3 тысячи человек, занятых в этой сфере.
Стоит отметить, что с каждым годом возрастает и денежный оборот субъектов МСП. Так, например, в 2021 году оборот средств по Белгородской области составил 896,8 млрд рублей. А в 2022 году — 971 млрд рублей. Прогноз на 2023 год — 1 трлн 263,3 млрд рублей.
Проект «Новые возможности» дал толчок к развитию предприятий. Уже в 2022 году было создано 806 новых субъектов бизнеса. В нынешнем году эту планку планируют повысить и создать не менее 800 новых компаний.
Немногим ранее сообщалось, что в 2022 году Белгородская область нарастила экспорт.
Ранее сообщалось, что Белгородская область заняла 7-е место в рейтинге инвестиционно-привлекательных России. А объём инвестиций за прошлый год составил 193,6 млн. рублей.