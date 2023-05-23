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Posted 23 мая 2023, 14:40

Published 23 мая 2023, 14:40

Modified 23 мая 2023, 14:40

Updated 23 мая 2023, 14:40

ЛЭП, архивное фото

Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ

23 мая 2023, 14:40
Фото: 1MI. ЛЭП, архивное фото
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме свыше 370 кВт Центр молодежных инициатив в Белгороде. Максимальная потребляемая мощность учреждения увеличена до 610 кВт.

Совсем недавно здание ЦМИ было капитально отремонтировано. На месте устаревшего Дворца культуры появилось современное многофункциональное пространство, способное гибко подстраиваться под интересы молодежи. Помимо общестроительных работ, здесь обновили звуковую и световую аппаратуру основного концертного зала, закупили новую проекционную технику для сцены, смонтировали современное климатическое оборудование.

Для подключения дополнительной мощности энергетики проложили кабельные линии и построили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную устройствами телеметрии с передачей данных в Центр управления сетями Белгородэнерго.

Центр молодежных инициатив — это, прежде всего, центр притяжения нашей молодежи. Их запрос на сегодня — больше инноваций, новизны, современных технологий. Функциональное наполнение помещений, прогрессивное оборудование отвечают современным требованиям. И, естественно, всему этому потребовались дополнительные электрические мощности, которые энергетики Белгородэнерго увеличили более чем в двое. Приятная была работа: яркому, талантливому поколению добавить света.
отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.

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#Белгородэнерго#Белгород
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