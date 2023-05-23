Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ

Posted 23 мая 2023, 14:40
Published 23 мая 2023, 14:40
Modified 23 мая 2023, 14:40
Updated 23 мая 2023, 14:40
Совсем недавно здание ЦМИ было капитально отремонтировано. На месте устаревшего Дворца культуры появилось современное многофункциональное пространство, способное гибко подстраиваться под интересы молодежи. Помимо общестроительных работ, здесь обновили звуковую и световую аппаратуру основного концертного зала, закупили новую проекционную технику для сцены, смонтировали современное климатическое оборудование.
Для подключения дополнительной мощности энергетики проложили кабельные линии и построили комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную устройствами телеметрии с передачей данных в Центр управления сетями Белгородэнерго.
Центр молодежных инициатив — это, прежде всего, центр притяжения нашей молодежи. Их запрос на сегодня — больше инноваций, новизны, современных технологий. Функциональное наполнение помещений, прогрессивное оборудование отвечают современным требованиям. И, естественно, всему этому потребовались дополнительные электрические мощности, которые энергетики Белгородэнерго увеличили более чем в двое. Приятная была работа: яркому, талантливому поколению добавить света.
отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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