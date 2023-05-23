Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ

Совсем недавно здание ЦМИ было капитально отремонтировано. На месте устаревшего Дворца культуры появилось современное многофункциональное пространство, способное гибко подстраиваться под интересы молодежи. Помимо общестроительных работ, здесь обновили звуковую и световую аппаратуру основного концертного зала, закупили новую проекционную технику для сцены, смонтировали современное климатическое оборудование.