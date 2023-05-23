Атака ДРГ и поток фейков: итоги дня по-белгородски

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
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Updated Сегодня, 15:33
23 мая после полудня Минобороны РФ заявило, что диверсанты из Грайворонского горокруга отброшены, и сообщило, что ДРГ полностью ликвидирована. Согласно данным военного ведомства, 22 мая после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка» и других гражданских объектов подразделение вторглось на территорию РФ.
Позже МО РФ опубликовало видео, где показано, как диверсионную группу уничтожили. Российским силовым структурам удалось взять под контроль ситуацию в Грайворонском округе.
До этого СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область. Следователи устанавливали обстоятельства произошедшего, а также личности нападавших. В результате вторжения пострадали несколько мирных жителей, а повреждения из-за обстрелов получили жилые, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры.
По состоянию на полдень зачистка диверсантов на территории округа продолжалась. Жителям атакованного муниципалитета не разрешали вернуться домой. При этом многие из них покинули дома самостоятельно.
В связи с последними событиями белгородцы утонули в обилии недостоверной информации. В частности, сообщалось о взрыве на ядерном объекте в Белгородской области. Как выяснилось, это неправда — радиационный фон в регионе никак не изменился.
Позже о фейках высказался губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, такого количества ложной информации ещё не было. Он считает, что происходящее лишний раз доказывает, что против Белгородской области идёт настоящая информационная война.
В Сети распространялась информация о новом проникновении диверсантов на территорию региона. Сообщалось, что ДРГ прорвалась в Богун-Городок и Щетиновку. Это не подтвердили местные жители и заявили, что в районе населённых пунктов всё спокойно.
Заход ДРГ к Щетиновке опроверг и глава региона. По его информации, данные об этом не подтверждают ни ФСБ, ни МЧС, ни Минобороны РФ. Он пояснил, что в сёлах Богун-Городок, Цаповка и хуторе Лозовая Рудка были прилёты из-за обстрела, но обошлось без разрушений.