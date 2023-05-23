Атака ДРГ и поток фейков: итоги дня по-белгородски

Заход ДРГ к Щетиновке опроверг и глава региона. По его информации, данные об этом не подтверждают ни ФСБ, ни МЧС, ни Минобороны РФ. Он пояснил, что в сёлах Богун-Городок, Цаповка и хуторе Лозовая Рудка были прилёты из-за обстрела, но обошлось без разрушений.