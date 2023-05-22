Взрыв и пожар: стали известны подробности ночного обстрела в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Стали известны подробности вчерашнего обстрела здания сельской администрации в селе Головчино Грайворонского горокруга. На строение с беспилотника сбросили взрывное устройство.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, последовали взрыв и пожар, но сотрудники быстро сориентировались. Ущерб минимальный, из мирных жителей никто не пострадал. Огонь не перекинулся на соседние здания. Восстановительные работы пообещали начать в ближайшее время.
Также в селе было нарушено электроснабжение. Энергетики восстановили его к пяти утра.
Напомним, взрывное устройство на здание сбросили в районе 23:30. Загорелась крыша. На тот момент на месте происшествия уже работали пожарные. Чуть позже в Сети опубликовали видео.