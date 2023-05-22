Взрыв и пожар: стали известны подробности ночного обстрела в Белгородской области

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, последовали взрыв и пожар, но сотрудники быстро сориентировались. Ущерб минимальный, из мирных жителей никто не пострадал. Огонь не перекинулся на соседние здания. Восстановительные работы пообещали начать в ближайшее время.