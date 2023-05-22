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Взрыв и пожар: стали известны подробности ночного обстрела в Белгородской области

22 мая 2023, 06:41
Фото: 1MI

Гладков сообщил подробности обстрела здания администрации в Белгородской области

В селе Головчино с беспилотника сбросили взрывное устройство на здание местной администрации. Последовали взрыв и пожар. Никто не пострадал, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Стали известны подробности вчерашнего обстрела здания сельской администрации в селе Головчино Грайворонского горокруга. На строение с беспилотника сбросили взрывное устройство.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, последовали взрыв и пожар, но сотрудники быстро сориентировались. Ущерб минимальный, из мирных жителей никто не пострадал. Огонь не перекинулся на соседние здания. Восстановительные работы пообещали начать в ближайшее время.

Также в селе было нарушено электроснабжение. Энергетики восстановили его к пяти утра.

Напомним, взрывное устройство на здание сбросили в районе 23:30. Загорелась крыша. На тот момент на месте происшествия уже работали пожарные. Чуть позже в Сети опубликовали видео.

На здание администрации сбросили взрывное устройство в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Пожар#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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