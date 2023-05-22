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ВСУ обстреляли Белгородскую область 71 раз за сутки

22 мая 2023, 06:28
Фото: 1MI
Накануне под обстрелами со стороны Украины были Волоконовский район, Грайворонский и Шебекинский горокруга. Информацию об атаках опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

71 раз Белгородская область оказалась под обстрелами ВСУ в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, где обещал публиковать ежедневную сводку по обстрелам.

По данным главы региона, Волоконовский район обстреляли 31 раз. Хутор Старый попал и под миномётный обстрел, и под обстрел из ствольной артиллерии. По населённому пункту выпустили 28 снарядов. В селе Тишанка два снаряда повредили офис семейного врача — там выбило окна и посекло кровлю. Ещё один снаряд повредил ЛЭП в хуторе Шаховка. Аварийные службы полностью восстановили подачу света в дома к 23:50. Обошлось без пострадавших.

Село Головчино в Грайворонском горокруге попало под обстрелы дважды. Квадрокоптеры сбросили взрывные устройства на здание администрации и линию электропередачи. Пожар ликвидировали к 1:00, а свет восстановили в 4:45. Никто не пострадал.

Шебекинский горокруг был под обстрелами 38 раз. Хутор Марьино попал дважды под миномётный обстрел, но обошлось без разрушений и пострадавших. Новую Таволжанку атаковали из миномётов и артиллерии. Противник выпустил восемь снарядов. Имеются незначительные разрушения: в двух домах посекло крыши.

Кроме того, ВСУ обстреляли таможенный пункт в Шебекино. По нему выпустили девять снарядов. Ещё 19 миномётных снарядов прилетело в село Середа. Информация по разрушениям пока уточняется.

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