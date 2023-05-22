ВСУ обстреляли Белгородскую область 71 раз за сутки

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
71 раз Белгородская область оказалась под обстрелами ВСУ в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, где обещал публиковать ежедневную сводку по обстрелам.
По данным главы региона, Волоконовский район обстреляли 31 раз. Хутор Старый попал и под миномётный обстрел, и под обстрел из ствольной артиллерии. По населённому пункту выпустили 28 снарядов. В селе Тишанка два снаряда повредили офис семейного врача — там выбило окна и посекло кровлю. Ещё один снаряд повредил ЛЭП в хуторе Шаховка. Аварийные службы полностью восстановили подачу света в дома к 23:50. Обошлось без пострадавших.
Село Головчино в Грайворонском горокруге попало под обстрелы дважды. Квадрокоптеры сбросили взрывные устройства на здание администрации и линию электропередачи. Пожар ликвидировали к 1:00, а свет восстановили в 4:45. Никто не пострадал.
Шебекинский горокруг был под обстрелами 38 раз. Хутор Марьино попал дважды под миномётный обстрел, но обошлось без разрушений и пострадавших. Новую Таволжанку атаковали из миномётов и артиллерии. Противник выпустил восемь снарядов. Имеются незначительные разрушения: в двух домах посекло крыши.
Кроме того, ВСУ обстреляли таможенный пункт в Шебекино. По нему выпустили девять снарядов. Ещё 19 миномётных снарядов прилетело в село Середа. Информация по разрушениям пока уточняется.