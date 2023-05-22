ВСУ обстреляли Белгородскую область 71 раз за сутки

По данным главы региона, Волоконовский район обстреляли 31 раз. Хутор Старый попал и под миномётный обстрел, и под обстрел из ствольной артиллерии. По населённому пункту выпустили 28 снарядов. В селе Тишанка два снаряда повредили офис семейного врача — там выбило окна и посекло кровлю. Ещё один снаряд повредил ЛЭП в хуторе Шаховка. Аварийные службы полностью восстановили подачу света в дома к 23:50. Обошлось без пострадавших.