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ВСУ обстреливают Грайворон в Белгородской области

22 мая 2023, 07:47
Фото: Bel.ru

Город Грайворон в Белгородской области атаковали со стороны Украины

ВС Украины атаковали город около 10:40. Местным жителям пришло уведомление от МЧС. Официальной информации пока нет.
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Обстрел

Грайворон атаковали ВСУ. Рассылка от РСЧС местным жителям пришла около 10:40. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Это уже шестой обстрел Белгородской области за день. Большая часть утренних атак пришлась на Грайворонский горокруг.

Сообщалось, что под огнём ВСУ были сёла ГоловчиноКозинкаГлотово и Замостье. Утром также атаковали Терезовку в Шебекинском округе. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно. 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворон#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС
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