ВСУ обстреливают Грайворон в Белгородской области

Грайворон атаковали ВСУ. Рассылка от РСЧС местным жителям пришла около 10:40. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Это уже шестой обстрел Белгородской области за день. Большая часть утренних атак пришлась на Грайворонский горокруг.