ВСУ обстреливают Грайворон в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Грайворон атаковали ВСУ. Рассылка от РСЧС местным жителям пришла около 10:40. Данных о пострадавших и разрушениях нет. Это уже шестой обстрел Белгородской области за день. Большая часть утренних атак пришлась на Грайворонский горокруг.
Сообщалось, что под огнём ВСУ были сёла Головчино, Козинка, Глотово и Замостье. Утром также атаковали Терезовку в Шебекинском округе. О пострадавших и разрушениях пока неизвестно.