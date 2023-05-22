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В Шебекинском горокруге за неделю после обстрелов ВСУ повреждения получили 100 домов

22 мая 2023, 08:01
Фото: 1MI

В Белгороде в очереди на восстановление находятся 28 повреждённых ВСУ объектов

О ходе восстановительных работ сообщили главы муниципалитетов. Наибольший прирост за неделю зафиксировали в Шебекинском горокруге. Там после обстрелов ВСУ добавилось 100 новых объектов для ремонта.
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Обстрел

В ходе оперсовещания главы муниципалитетов отчитались о ходе восстановительных работ объектов, которые были повреждены после атак ВСУ. По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, в областном центре за неделю восстановили два дома. Осталось восемь объектов. По 15 адресам плановый срок выполнения работ — до 30 мая. Пять квартир на ул. Шаландина, 15 завершат ремонтировать до 25 июня. А по двум квартирам на ул. Луначарского после экспертизы появились дополнительные виды работ. Их завершат до 15 июня.

По данным главы Белгородского района Владимира Перцева, за неделю в муниципалитете отремонтировали шесть домовладений, а приросли на пять. В работе 18 объектов. Часть работ завершат до 30 мая, а часть — до 26 мая.

Руководитель Шебекинского горокруга Владимир Жданов рассказал, что за неделю в муниципалитете восстановили 40 домов. Это частные квартиры и дома ИЖС. До конца июня работы планируют завершить. Всего, по данным Жданова, за прошлую неделю прирост составил более чем 100 повреждённых домов.

Как сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев, в муниципалитете добавилось три новых повреждённых дома. Работы по одному объекту завершат до конца месяца.

В Валуйском горокруге за неделю восстановили одну хозпостройку в селе Козинка. По данным главы муниципалитета Алексея Дыбова, за неделю добавилось одно домовладение в посёлке Дальний. Всего в работе 12 объектов.

А по данным руководителя Краснояжурского района Андрея Миськова, новых повреждений в районе не было, восстановили восемь объектов, осталось два.

 

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