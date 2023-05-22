В Шебекинском горокруге за неделю после обстрелов ВСУ повреждения получили 100 домов

В ходе оперсовещания главы муниципалитетов отчитались о ходе восстановительных работ объектов, которые были повреждены после атак ВСУ. По данным мэра Белгорода Валентина Демидова, в областном центре за неделю восстановили два дома. Осталось восемь объектов. По 15 адресам плановый срок выполнения работ — до 30 мая. Пять квартир на ул. Шаландина, 15 завершат ремонтировать до 25 июня. А по двум квартирам на ул. Луначарского после экспертизы появились дополнительные виды работ. Их завершат до 15 июня.