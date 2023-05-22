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В Борисовке дрон атаковал административное здание

22 мая 2023, 20:35
Фото: Bel.ru
Вечером 22 мая ВСУ обстреляли посёлок Борисовка в Белгородской области. Предварительно, никто не пострадал. Подробности атаки рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Во время обстрела пгт Борисовка пострадало одно из административных зданий. ВСУ с помощью квадрокоптера сбросили на него взрывное устройство. Всё относительно обошлось — возгорания нет, только пробита крыша.

Информации о других последствиях в Борисовке нет. Предварительно, никто не пострадал. Все службы уже выехали на место для устранения последствий.

Напомним, 22 мая в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Что это означает и какие последствия несёт для местных жителей — читайте здесь.

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#Артем Черненко#Обстрел#Борисовка#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Дрон#Квадрокоптер#Разрушения
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