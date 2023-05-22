В Борисовке дрон атаковал административное здание

Posted Сегодня, 20:35
Published Сегодня, 20:35
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Во время обстрела пгт Борисовка пострадало одно из административных зданий. ВСУ с помощью квадрокоптера сбросили на него взрывное устройство. Всё относительно обошлось — возгорания нет, только пробита крыша.
Информации о других последствиях в Борисовке нет. Предварительно, никто не пострадал. Все службы уже выехали на место для устранения последствий.
Напомним, 22 мая в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Что это означает и какие последствия несёт для местных жителей — читайте здесь.