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В Белгородской области наблюдаются перебои со связью и интернетом

22 мая 2023, 15:00
Фото: 1MI
Об отсутствии мобильной связи и интернета сообщают очевидцы, передаёт ТАСС. Однако конкретные районы, где наблюдаются проблемы, не указываются.
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Обстрел

По информации источника, в Белгородской области наблюдаются перебои со связью. Также не везде ловит интернет. По данным очевидцев, проблемы в тех районах, где в настоящее время неспокойно.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского горокруга. При этом губернатор добавил, что вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ведётся работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению. Песков также подчеркнул, что о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов президенту сообщили.

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#Обстрел#Связь#Интернет#Проблемы#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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