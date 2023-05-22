В Белгородской области наблюдаются перебои со связью и интернетом

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По информации источника, в Белгородской области наблюдаются перебои со связью. Также не везде ловит интернет. По данным очевидцев, проблемы в тех районах, где в настоящее время неспокойно.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского горокруга. При этом губернатор добавил, что вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ведётся работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению. Песков также подчеркнул, что о попытке прорыва в Белгородскую область диверсантов президенту сообщили.