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В Белгородском районе сбили беспилотник

22 мая 2023, 14:47
Фото: 1MI
Сработала система ПВО. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

По официальным данным, 22 мая в Белгородском районе системой ПВО сбили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор также добавил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.

Напомним, ранее беспилотник сбросил взрывное устройство в 100 метрах от жилого дома. Это произошло в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Пострадавших и разрушений также не было.

Также сообщалось, что дрон сбросил взрывное устройство на здание администрации в селе Головчино в Грайворонском горокруге. В результате ЧП в здании начался пожар — загорелась крыша.

ПВО сбила беспилотник под Белгородом
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#Беспилотник#Пво#СВО#Гладков#Чп#Происшествия#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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