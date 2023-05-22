В Белгородском районе сбили беспилотник

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
По официальным данным, 22 мая в Белгородском районе системой ПВО сбили беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор также добавил, что последствия на земле уточняют оперативные службы.
Напомним, ранее беспилотник сбросил взрывное устройство в 100 метрах от жилого дома. Это произошло в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Пострадавших и разрушений также не было.
Также сообщалось, что дрон сбросил взрывное устройство на здание администрации в селе Головчино в Грайворонском горокруге. В результате ЧП в здании начался пожар — загорелась крыша.