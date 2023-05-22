Утро в Белгородской области началось с обстрелов

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Два села в Белгородской области попали под обстрелы ВСУ. В районе 8:30 со стороны Украины атаковали село Терезовка в Шебекинском горокруге. В 9:00 рассылку от РСЧС получили жители Головчино в Грайворонском округе.
Отметим, что Головчино попало под обстрел и вчера, 21 мая. ВСУ атаковали населённый пункт примерно в 23:05. Подробностей происшествия не сообщалось.
Напомним, накануне под обстрелом оказался хутор Шаховка в Волоконовском районе. Уведомления от МЧС местные жители получили около 20:20. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия.