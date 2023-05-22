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Утро в Белгородской области началось с обстрелов

22 мая 2023, 06:10
Фото: Bel.ru

Два села в Белгородской области оказались под обстрелами ВСУ

Местные жители получили рассылку от РСЧС. Официальных комментариев пока нет.
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Обстрел

Два села в Белгородской области попали под обстрелы ВСУ. В районе 8:30 со стороны Украины атаковали село Терезовка в Шебекинском горокруге. В 9:00 рассылку от РСЧС получили жители Головчино в Грайворонском округе.

Отметим, что Головчино попало под обстрел и вчера, 21 мая. ВСУ атаковали населённый пункт примерно в 23:05. Подробностей происшествия не сообщалось.

Напомним, накануне под обстрелом оказался хутор Шаховка в Волоконовском районе. Уведомления от МЧС местные жители получили около 20:20. Людей попросили незамедлительно пройти в укрытия.

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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Шебекинский горокруг
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