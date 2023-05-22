Украинский дрон сбросил бомбу около дома в белгородском селе

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домом в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — добавил глава региона.
Ранее сообщалось, что дрон сбросил взрывное устройство на здание администрации в приграничном селе Головчино Грайворонского горокруга. После этого начался пожар — загорелась крыша.