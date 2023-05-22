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Украинский дрон сбросил бомбу около дома в белгородском селе

22 мая 2023, 09:19
В Новой Таволжанке беспилотник сбросил взрывное устройство неподалёку от жилого дома. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домом в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сам БПЛА упал в 100 метрах от жилых домов. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», — добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что дрон сбросил взрывное устройство на здание администрации в приграничном селе Головчино Грайворонского горокруга. После этого начался пожар — загорелась крыша.

На здание администрации сбросили взрывное устройство в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Происшествия#Приграничье#Беспилотник
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