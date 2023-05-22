Украинская ДРГ проникла в Шебекинский горокруг Белгородской области: это фейк

На ролике группа людей сообщает, что диверсионная группа пересекла территорию РФ. Однако реальный знак шебекинского села Безлюдовка и того, что показан в ролике, отличаются шрифтом написания. Более того, местность в видео не соответствует действительности: в реальности вокруг знака много деревьев и кустарников, а в ролике показан пустырь.