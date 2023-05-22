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Украинская ДРГ проникла в Шебекинский горокруг Белгородской области: это фейк

22 мая 2023, 14:09
Фото: Bel.ru
Telegram-каналы публикуют видеоролик якобы из села Безлюдовка Шебекинского городского округа. Ни один из официальных источников не подтвердил прорыв ДРГ.
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Фейк

На ролике группа людей сообщает, что диверсионная группа пересекла территорию РФ. Однако реальный знак шебекинского села Безлюдовка и того, что показан в ролике, отличаются шрифтом написания. Более того, местность в видео не соответствует действительности: в реальности вокруг знака много деревьев и кустарников, а в ролике показан пустырь.

Сегодняшний день запомнится активной информационная атакой: в Сети появилось множество фейковых новостей о прорывах ДРГ, о взрывах в Белгороде, а также об эвакуации населения. Мы призываем не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

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#Тая Некрасова#ДРГ#Диверсионная группа#Фейк#Спецоперация#СВО#Шебекинский горокруг#Безлюдовка
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