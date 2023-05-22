Украинская ДРГ проникла в Шебекинский горокруг Белгородской области: это фейк

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
На ролике группа людей сообщает, что диверсионная группа пересекла территорию РФ. Однако реальный знак шебекинского села Безлюдовка и того, что показан в ролике, отличаются шрифтом написания. Более того, местность в видео не соответствует действительности: в реальности вокруг знака много деревьев и кустарников, а в ролике показан пустырь.
Сегодняшний день запомнится активной информационная атакой: в Сети появилось множество фейковых новостей о прорывах ДРГ, о взрывах в Белгороде, а также об эвакуации населения. Мы призываем не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.