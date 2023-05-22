СВО не помешало инвестиционному росту Белгородской области

На экономическое развитие повлиял ряд факторов, одним из которых был назван «предпринимательский талант и воля предпринимателей Российской Федерации и Белгородской области в частности». По словам Гладского, «нет ни одного инвестиционного проекта или предприятия, которое не боролось бы за своё существование и в этой борьбе не достигло соответствующих результатов».