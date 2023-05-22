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СВО не помешало инвестиционному росту Белгородской области

22 мая 2023, 07:32
Фото: 1MI
Регион занял 7-е место в рейтинге инвестиционно-привлекательных регионов России.

Об этом на еженедельном оперативном совещании Правительства области сообщил заместитель Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский, ссылаясь на данные исследований экономического блока администрации президента и Центрального банка Российской Федерации.

На экономическое развитие повлиял ряд факторов, одним из которых был назван «предпринимательский талант и воля предпринимателей Российской Федерации и Белгородской области в частности». По словам Гладского, «нет ни одного инвестиционного проекта или предприятия, которое не боролось бы за своё существование и в этой борьбе не достигло соответствующих результатов».

В 2022 году компенсировали расходы в рамках инвестиционных проектов на общий объём 1,1 млрд. рублей. Объём инвестиций на 2022 год составил 193,6 млн. рублей. А на 2023 год, по предварительным данным, объём составит 212,4 млн. рублей.

 

 

В Белгородскую область в 2022 году привлекли инвестиций на 193 млрд рублей
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#Евгений Грицков#Инвестиции#Инвестиционный климат#Экономика#Белгородская область#Дмитрий Гладский
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