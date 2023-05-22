СВО не помешало инвестиционному росту Белгородской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Об этом на еженедельном оперативном совещании Правительства области сообщил заместитель Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский, ссылаясь на данные исследований экономического блока администрации президента и Центрального банка Российской Федерации.
На экономическое развитие повлиял ряд факторов, одним из которых был назван «предпринимательский талант и воля предпринимателей Российской Федерации и Белгородской области в частности». По словам Гладского, «нет ни одного инвестиционного проекта или предприятия, которое не боролось бы за своё существование и в этой борьбе не достигло соответствующих результатов».
В 2022 году компенсировали расходы в рамках инвестиционных проектов на общий объём 1,1 млрд. рублей. Объём инвестиций на 2022 год составил 193,6 млн. рублей. А на 2023 год, по предварительным данным, объём составит 212,4 млн. рублей.