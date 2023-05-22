Сотрудники СГОКа — лучшие по охране труда в отрасли

Posted 22 мая 14:35
Published 22 мая 14:35
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Электромонтеру управления ремонтов Елене Жильниковой, регулировщику хвостового хозяйства Александру Ткачеву и оператору пульта управления фабрики окомкования Алексею Жиленкову вручили свидетельства о присвоении звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда отрасли», а также премии и нагрудные знаки.
Всего на Стойленском ГОКе 59 уполномоченных по охране труда, еще 17 завершат обучение в этом году. Это представители профсоюзного комитета, которые совместно со специалистами ОТПБ в подразделениях, следят за охраной труда на рабочих местах. Кроме того, они участвуют в проведении мероприятий по повышению безопасности, консультируют сотрудников по вопросам охраны труда и промбезопасности.
«Уполномоченные по охране труда — это мощный ресурс, большая помощь линейным руководителям и специалистам ОТиПБ в достижении общей цели — нулевого травматизма. Это сотрудники с активной жизненной позицией, которые знают специфику и риски производства, которые умеют работать с коллективом. Мы поддерживаем инициативность стойленцев, тех, кому небезразлична безопасность своя и своих коллег», — комментирует Ирина Смирнова, начальник отдела охраны труда СГОКа.
Безопасность на производстве — основной приоритет для предприятий Группы НЛМК. Кроме обязательных обучающих программ в области ОТПБ, на СГОКе реализуются дополнительные мероприятия, направленные на повышение уровня культуры безопасности и вовлечение сотрудников. Ежегодно на комбинате разрабатывается план обучения, который направлен на развитие определенных навыков и знаний сотрудников и повышение их профессиональных компетенций.