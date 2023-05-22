Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 мая 14:35

Published 22 мая 14:35

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Изображение материала

Сотрудники СГОКа — лучшие по охране труда в отрасли

22 мая 2023, 14:35
Трое сотрудников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) признаны лучшим уполномоченными по охране труда среди горно-металлургических предприятий области.

Электромонтеру управления ремонтов Елене Жильниковой, регулировщику хвостового хозяйства Александру Ткачеву и оператору пульта управления фабрики окомкования Алексею Жиленкову вручили свидетельства о присвоении звания «Лучший уполномоченный профсоюза по охране труда отрасли», а также премии и нагрудные знаки.

Елена ЖильниковаЕлена Жильникова
Алексей ЖиленковАлексей Жиленков
Александр ТкачевАлександр Ткачев
Елена Жильникова
Фото: Фёдор Колыхалов

Всего на Стойленском ГОКе 59 уполномоченных по охране труда, еще 17 завершат обучение в этом году. Это представители профсоюзного комитета, которые совместно со специалистами ОТПБ в подразделениях, следят за охраной труда на рабочих местах. Кроме того, они участвуют в проведении мероприятий по повышению безопасности, консультируют сотрудников по вопросам охраны труда и промбезопасности.

«Уполномоченные по охране труда — это мощный ресурс, большая помощь линейным руководителям и специалистам ОТиПБ в достижении общей цели — нулевого травматизма. Это сотрудники с активной жизненной позицией, которые знают специфику и риски производства, которые умеют работать с коллективом. Мы поддерживаем инициативность стойленцев, тех, кому небезразлична безопасность своя и своих коллег», — комментирует Ирина Смирнова, начальник отдела охраны труда СГОКа.

Безопасность на производстве — основной приоритет для предприятий Группы НЛМК. Кроме обязательных обучающих программ в области ОТПБ, на СГОКе реализуются дополнительные мероприятия, направленные на повышение уровня культуры безопасности и вовлечение сотрудников. Ежегодно на комбинате разрабатывается план обучения, который направлен на развитие определенных навыков и знаний сотрудников и повышение их профессиональных компетенций.

Читайте также:
Более 1500 сотрудников СГОКа поучаствовали в месячнике по охране трудаНа СГОКе отметили лучших наставников молодежи дивизиона РудаСотрудница СГОКа отмечена почетным знаком «Материнская слава»
#Артем Черненко#Сгок
Подпишитесь
Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших при прорыве ДРГ
Сегодня, 05:19
«Мы воюем с Западом». Глава Грайворона Бондарев — о нападении украинских диверсантов
Сегодня, 07:00
«Белгородский автовокзал» присоединился к «Белгородскому автовокзалу»
Сегодня, 06:07
Газопровод и стоки? Жалоба белгородки на полигон ТБО попала к президенту
Сегодня, 06:13
Юрий Клепиков вручил ключи от квартир белгородцам, чьи дома были разрушены обстрелами
Сегодня, 09:05
Где получить карту с выгодным кешбэком в самых востребованных категориях?
Сегодня, 06:00