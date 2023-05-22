Сотрудники СГОКа — лучшие по охране труда в отрасли

Всего на Стойленском ГОКе 59 уполномоченных по охране труда, еще 17 завершат обучение в этом году. Это представители профсоюзного комитета, которые совместно со специалистами ОТПБ в подразделениях, следят за охраной труда на рабочих местах. Кроме того, они участвуют в проведении мероприятий по повышению безопасности, консультируют сотрудников по вопросам охраны труда и промбезопасности.