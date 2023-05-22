СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Средства массовой информации (как Ростовской области, так и федеральные) пишут о связи министра транспорта Ростовской области, бывшего главы «РостовАвтоДора» Владимира Окунева и семьи дорожного магната Павла Рогачкина. Федеральная антимонопольная служба уже устанавливала ранее картельные сговоры с участием принадлежащих семье Рогачкина компаний. Минтранс Ростовской области регулярно проводит аукционы, в которых контракты получают «Ростовское ДСУ» и «Т-Транс», принадлежащие Рогачкину. При этом в регионе остается неудовлетворительным состояние дорог. Ранее РИА Новости провело исследование и составило рейтинг качества дорожного полотна. В нем Ростовская область заняла 30-ю строчку.