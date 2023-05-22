СМИ подозревают сговор в дорожных тендерах в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В регионе на протяжении многих лет при проведении дорожных тендеров нарушается антимонопольное законодательство и не дают развиваться конкуренции.
Как сообщает newizv.ru, Арбитражный суд Ростовской области подтвердил претензии Федеральной антимонопольной службы к министерству транспорта. Было выявлено, что в региональном минтрансе чиновники масштабировали закупки на содержание дорог, после чего тендер выигрывали только определенные участники.
В пресс-службе УФАС по Ростовской области рассказали, что минтранс Ростовской области объявил два конкурса, общая сумма которых составила три с половиной миллиарда рублей. По условиям тендера, выигравшая компания должна одновременно в тридцати четырех населенных пунктах выполнить пятьдесят четыре вида работ. Только два крупных предприятия в регионе могли это сделать: «РостовАвтоДор» и «Тацинское ДСУ».
Разразился и другой скандал с участием Федеральной антимонопольной службы, дорожных чиновников и компании «РостовАвтоДор», которой руководил ранее действующий глава минтранса Ростовской области Владимир Окунев. Арбитражный суд Москвы оставил без изменения штрафы, назначенные УФАС «РостовАвтоДору» и ООО «Строитель» за соглашение, ограничивающее конкуренцию. За заключение картельного сговора подрядчиков привлекли к административной ответственности в виде штрафа на сумму двести двадцать восемь миллионов рублей.
Также антимонопольная служба установила нарушения при закупке работ по строительству дороги из Ростова до границы ДНР. А недавно в Азовском районе чиновники объявили тендер на содержание дорог. Сумма контракта, в котором не прописан фронт работ, составила семьдесят семь с половиной миллионов рублей.
Средства массовой информации (как Ростовской области, так и федеральные) пишут о связи министра транспорта Ростовской области, бывшего главы «РостовАвтоДора» Владимира Окунева и семьи дорожного магната Павла Рогачкина. Федеральная антимонопольная служба уже устанавливала ранее картельные сговоры с участием принадлежащих семье Рогачкина компаний. Минтранс Ростовской области регулярно проводит аукционы, в которых контракты получают «Ростовское ДСУ» и «Т-Транс», принадлежащие Рогачкину. При этом в регионе остается неудовлетворительным состояние дорог. Ранее РИА Новости провело исследование и составило рейтинг качества дорожного полотна. В нем Ростовская область заняла 30-ю строчку.
Еще в апреле глава Российской Федерации Владимир Путин озвучил недовольство состоянием дорожного хозяйства Ростовской области. По его словам, здесь невозможно проехать, и скоро даже невозможно будет пройти. Время покажет, повлияет ли на ситуацию прямое внимание президента страны.