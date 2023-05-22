С начала лета изменится расписание одного из белгородских автобусов

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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С 1 июня в Белгороде изменится путь следования маршрута №120Ш и его расписание. Это решили сделать для увеличения количества рейсов. Автобус курсирует из Дубового до микрорайона Европа и заезжает в микрорайон Улитка.
Ранее сообщалось, что в Белгороде могут появиться новые выделенные полосы для общественного транспорта. Выделенки могут сделать на проспектах Ватутина и Славы, а также на улицах Губкина, Преображенская и Корочанская.
13 мая стало известно, что в областном центре пустят автобус к аквапарку. Об этом губернатора Вячеслава Гладкова просили белгородцы. Это поручение выполнили. Доехать до аквапарка по выходным горожане смогут на автобусе №100.