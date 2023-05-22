Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Изображение материала

С начала лета изменится расписание одного из белгородских автобусов

22 мая 2023, 08:53
Фото: 1MI
В Белгороде решили изменить путь следования маршрута №120Ш и его расписание для увеличения количества рейсов, сообщил «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».

С 1 июня в Белгороде изменится путь следования маршрута №120Ш и его расписание. Это решили сделать для увеличения количества рейсов. Автобус курсирует из Дубового до микрорайона Европа и заезжает в микрорайон Улитка.

Ранее сообщалось, что в Белгороде могут появиться новые выделенные полосы для общественного транспорта. Выделенки могут сделать на проспектах Ватутина и Славы, а также на улицах Губкина, Преображенская и Корочанская.

13 мая стало известно, что в областном центре пустят автобус к аквапарку. Об этом губернатора Вячеслава Гладкова просили белгородцы. Это поручение выполнили. Доехать до аквапарка по выходным горожане смогут на автобусе №100.

Расписание автобуса №120ШРасписание автобуса №120Ш
Расписание автобуса №120Ш
Фото: vk.com/transport031
В Белгороде появятся новые выделенные полосы для автобусов
Узнать подробнее
Читайте также:
Будут ли курсировать автобусы мимо музея-диорамы в Белгороде?Будут ли в этом году в белгородских автобусах работать кондиционеры?В Белгороде пустят автобус к аквапаркуЗа четыре месяца белгородцы прокатились на автобусе 18 млн раз
#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Транспорт#Пассажирские автобусы#Автобусы#Расписание#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Mash: обстрел Дроновки и бои с ДРГ в Белгородской области — фейк
Сегодня, 10:10
Обстрелы белгородского приграничья прокомментировал губернатор Гладков
Сегодня, 08:55
Гладков: Началась массированная информационная атака на Белгородскую область
Сегодня, 09:45
Украинский дрон сбросил бомбу около дома в белгородском селе
Сегодня, 09:19
Участникам Прохоровского сражения вручат медали к 80-летию битвы в один день
Сегодня, 06:30
«Мне красить за вас? » Гладков остался недоволен белгородскими детскими площадками
Сегодня, 08:07