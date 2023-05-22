Российские военные захватили американский броневик в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 21:01
Updated Сегодня, 21:01
Участники украинской ДРГ бросили американский бронетанспортёр MaxxPro во время отступления из Белгородской области. После этого броневик диверсантов MaxxPro захватили наши военные. Теперь это трофей российских военнослужащих в Грайвороне. Броневик на ходу.
«Макс Про не совсем целый, его слегка распетушило, но он вполне себе на ходу», — сообщает автор Telegram-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский.
Напомним, 22 мая группа украинских диверсантов прорвалась на территорию Белгородской области. Сейчас сложная обстановка наблюдатеся в Грайворонском округе, на территории которого было столкновение.