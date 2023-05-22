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Российские военные захватили американский броневик в Белгородской области

22 мая 2023, 20:59
Фото: Telegram-канал "Старше Эдды"
Украинская ДРГ бросила бронетранспортёр, после чего он стал трофеем российских военных. Об этом пишет автор Telegram-канала «Старше Эдды».
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СВО

Участники украинской ДРГ бросили американский бронетанспортёр MaxxPro во время отступления из Белгородской области. После этого броневик диверсантов MaxxPro захватили наши военные. Теперь это трофей российских военнослужащих в Грайвороне. Броневик на ходу.

«Макс Про не совсем целый, его слегка распетушило, но он вполне себе на ходу», — сообщает автор Telegram-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский.

Напомним, 22 мая группа украинских диверсантов прорвалась на территорию Белгородской области. Сейчас сложная обстановка наблюдатеся в Грайворонском округе, на территории которого было столкновение.

Фото: Telegram-канал "Старше Эдды"
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#Артем Черненко#Украинская ДРГ#ДРГ#Броневик#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг
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