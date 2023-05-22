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В ходе атаки ДРГ пострадали восемь белгородцев

22 мая 2023, 16:29
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил о восьми пострадавших в ходе атаки ДРГ на белгородское приграничье

Об этом сообщил Вячеслав Гладков во время прямого эфира. Погибших среди мирного населения нет.
Сюжет
СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямой эфир с места событий — из Грайворонского округа. По словам главы региона, ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой.

В ходе прорыва украинской ДРГ на территорию Белгородской области пострадали восемь местных жителей — они получили ранения. Среди мирного населения обошлось без жертв.

Большая часть населения Грайворонского округа покинула территорию. Кто-то сделал это самостоятельно, у кого нет своего транспорта — власти помогают. Губернатор пообещал обеспечение порядка в оставленных жителями домах и сохранность их имущества.

Погибших среди мирных жителей нет. Повторю — ситуация достаточно напряжённой как была, так и остаётся. Введён режим контртеррористической операции.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Видео: прямая трансляция в соцсетях Вячеслава Гладкова
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#Артем Черненко#ДРГ#Приграничье#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#СВО#Спецоперация#Пункты ПВР#Пострадавшие#Видео
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