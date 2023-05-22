В ходе атаки ДРГ пострадали восемь белгородцев

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провёл прямой эфир с места событий — из Грайворонского округа. По словам главы региона, ситуация продолжает оставаться крайне напряжённой.
В ходе прорыва украинской ДРГ на территорию Белгородской области пострадали восемь местных жителей — они получили ранения. Среди мирного населения обошлось без жертв.
Большая часть населения Грайворонского округа покинула территорию. Кто-то сделал это самостоятельно, у кого нет своего транспорта — власти помогают. Губернатор пообещал обеспечение порядка в оставленных жителями домах и сохранность их имущества.
Погибших среди мирных жителей нет. Повторю — ситуация достаточно напряжённой как была, так и остаётся. Введён режим контртеррористической операции.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области