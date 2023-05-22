Posted 22 мая 2023, 08:13
Published 22 мая 2023, 08:13
Modified 23 мая 2023, 08:47
Updated 23 мая 2023, 08:47
Проект подростковых лагерей «Армата» в Белгородской области решили расширить после запросов от родителей. Направление было очень востребовано, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Работать проект будет на семи площадках. В этом году в лагерях примут в 3,5 раза больше детей.
Это те дети, которые занимаются военно-патриотической работой и фактически подготовкой к службе в армии. Они готовятся стать настоящими мужчинами. В 6 часов утра подъем, зарядка, строевая подготовка, тактическая подготовка и многие другие правильные вещи, которые помогут им, когда они уже будут служить в Вооруженных силах РФ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона заявил, что в области постараются сделать смены для девушек. Запрос на это тоже достаточно большой.
Ранее сообщалось, что военные сборы для подростков проведут в четырёх муниципалитетах — в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. Привлечь планировали порядка 5400 человек. В 2022 году в сменах «Арматы» участвовали 2200 подростков. Тогда же организаторы планировали создать отдельные смены для девушек в 2023 году после отклика от родителей.
В мае белгородцы поинтересовались, состоятся ли военно-исторические сборы «Армата» для белгородских школьников, поскольку думали, что их решили отменить. Гладков эту информацию опроверг. Глава региона ответил, что сборы пройдут по плану и их отмены не было.