Проект подростковых лагерей «Армата» в Белгородской области решили расширить

Ранее сообщалось, что военные сборы для подростков проведут в четырёх муниципалитетах — в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском городских округах и Чернянском районе. Привлечь планировали порядка 5400 человек. В 2022 году в сменах «Арматы» участвовали 2200 подростков. Тогда же организаторы планировали создать отдельные смены для девушек в 2023 году после отклика от родителей.