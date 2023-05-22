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Пострадавшие и попадание в администрацию: Гладков рассказал о ситуации в Грайвороне

22 мая 2023, 13:57
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney

Гладков сообщил о ещё четверых пострадавших при обстреле Грайворонского округа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в приграничном Грайвороне: с утра город был под обстрелом, а в ближайших сёлах были замечены члены украинских ДРГ.

Как сообщил Вячеслав Гладков, в Грайвороне есть ещё трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. На данный момент все они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации.
Вячеслав Гладков

Кроме того, в селе Замостье снаряд попал в детский сад — он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, ей оказали помощь на месте. Информация по разрушениям продолжает уточняться.

Напомним, что сегодня Грайворон дважды попал под обстрел. Кроме того, в городской округ проникла украинская ДРГ: сейчас на месте работают военные, ФСБ, погранслужба и Росгвардия.

Гладков подтвердил проникновение украинской ДРГ в Белгородскую область
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