Пострадавшие и попадание в администрацию: Гладков рассказал о ситуации в Грайвороне

Как сообщил Вячеслав Гладков, в Грайвороне есть ещё трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. На данный момент все они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.