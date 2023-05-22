Пострадавшие и попадание в администрацию: Гладков рассказал о ситуации в Грайвороне

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Как сообщил Вячеслав Гладков, в Грайвороне есть ещё трое пострадавших — двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. На данный момент все они находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.
Также снарядами повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации.
Вячеслав Гладков
Кроме того, в селе Замостье снаряд попал в детский сад — он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, ей оказали помощь на месте. Информация по разрушениям продолжает уточняться.
Напомним, что сегодня Грайворон дважды попал под обстрел. Кроме того, в городской округ проникла украинская ДРГ: сейчас на месте работают военные, ФСБ, погранслужба и Росгвардия.