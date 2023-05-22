После публикации Бел. Ру прокуратура внесла представление в адрес руководителя УК

В конце апреля в редакцию Бел.Ру обратились жители многоквартирного дома по адресу улица Есенина, 20а в областном центре. По их словам, в подъезде №2 подвал был затоплен канализационным стоками. Журналисты обратились в управляющую компанию «УК по ЖКО-25», которая обслуживает данный дом. Однако комментировать ситуацию в организации отказались.