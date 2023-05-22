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После публикации Бел. Ру прокуратура внесла представление в адрес руководителя УК

22 мая 2023, 13:28
Фото: Bel.ru
Предупреждение директор управляющей компании получил из-за затопленного подвала в жилом доме №20а по ул. Есенина в Белгороде, сообщили в городской прокуратуре. Ранее Бел.Ру подробно писало о данной ситуации.

В конце апреля в редакцию Бел.Ру обратились жители многоквартирного дома по адресу улица Есенина, 20а в областном центре. По их словам, в подъезде №2 подвал был затоплен канализационным стоками. Журналисты обратились в управляющую компанию «УК по ЖКО-25», которая обслуживает данный дом. Однако комментировать ситуацию в организации отказались.

После публикации на происходящее отреагировал начальник управления госжилнадзора области Михаил Бредихин. Он сообщил, что УК в канализационной системе устранила засор и предотвратила аварийную ситуацию на сетях холодного водоснабжения. Проводились работы по осушению подвала.

Проверку провела и городская прокуратура. Сотрудники ведомства провели осмотр общего имущества собственников помещений многоэтажки. В итоге были выявлены следы затопления грунтового основания и нарушение температурно-влажностного режима.

По фактам нарушений прокуратура Белгорода в адрес руководителя управляющей организации внесла представление, которое находится в стадии рассмотрения.

УК привела в порядок подвал дома в Белгороде после публикации Бел.Ру
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