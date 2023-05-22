После публикации Бел. Ру прокуратура внесла представление в адрес руководителя УК

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В конце апреля в редакцию Бел.Ру обратились жители многоквартирного дома по адресу улица Есенина, 20а в областном центре. По их словам, в подъезде №2 подвал был затоплен канализационным стоками. Журналисты обратились в управляющую компанию «УК по ЖКО-25», которая обслуживает данный дом. Однако комментировать ситуацию в организации отказались.
После публикации на происходящее отреагировал начальник управления госжилнадзора области Михаил Бредихин. Он сообщил, что УК в канализационной системе устранила засор и предотвратила аварийную ситуацию на сетях холодного водоснабжения. Проводились работы по осушению подвала.
Проверку провела и городская прокуратура. Сотрудники ведомства провели осмотр общего имущества собственников помещений многоэтажки. В итоге были выявлены следы затопления грунтового основания и нарушение температурно-влажностного режима.
По фактам нарушений прокуратура Белгорода в адрес руководителя управляющей организации внесла представление, которое находится в стадии рассмотрения.