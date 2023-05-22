Пляжи семи муниципалитетов Белгородской области не готовы к летнему сезону

В «жёлтой» зоне Борисовский, Корочанский, Ракитянский районы и Яковлевский горокруг. Там работы выполнены более чем на 60%. Остальные муниципалитеты - в «красной» зоне. Там необходимые заявления и декларации либо не поданы, либо не готовы. Подробнее на слайде: