Пляжи семи муниципалитетов Белгородской области не готовы к летнему сезону

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
По данным заместителя губернатора Ивана Будлова, всего в текущем году в Белгородской области откроют 130 пляжей. Документы, которые подтверждают наличие необходимого снаряжения, спасательных средств, проведения водолазного обследования есть у 11 муниципалитетов. Они находятся в «зелёной» зоне.
В «жёлтой» зоне Борисовский, Корочанский, Ракитянский районы и Яковлевский горокруг. Там работы выполнены более чем на 60%. Остальные муниципалитеты - в «красной» зоне. Там необходимые заявления и декларации либо не поданы, либо не готовы. Подробнее на слайде:
Будлов также отметил, что старт купального сезона - 1 июня, поэтому разрешения должны быть получены до этого времени.
Уважаемые главы, которые в «красной» зоне, я не понимаю ваше бездействие. Сейчас спасает только одно — вода холодная. Но через неделю люди будут купаться. До конца недели вы работу должны выполнить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области