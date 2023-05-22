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Пляжи семи муниципалитетов Белгородской области не готовы к летнему сезону

22 мая 2023, 07:56
Фото: 1MI
Об этом стало известно в ходе оперсовещания. Всего в области откроют 130 пляжей. В семи районах документы на их работу не получили.

По данным заместителя губернатора Ивана Будлова, всего в текущем году в Белгородской области откроют 130 пляжей. Документы, которые подтверждают наличие необходимого снаряжения, спасательных средств, проведения водолазного обследования есть у 11 муниципалитетов. Они находятся в «зелёной» зоне.

В «жёлтой» зоне Борисовский, Корочанский, Ракитянский районы и Яковлевский горокруг. Там работы выполнены более чем на 60%. Остальные муниципалитеты - в «красной» зоне. Там необходимые заявления и декларации либо не поданы, либо не готовы. Подробнее на слайде:

Фото: Из оперсовещания правительства области

Будлов также отметил, что старт купального сезона - 1 июня, поэтому разрешения должны быть получены до этого времени.

Уважаемые главы, которые в «красной» зоне, я не понимаю ваше бездействие. Сейчас спасает только одно — вода холодная. Но через неделю люди будут купаться. До конца недели вы работу должны выполнить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В этом году 124 пляжа откроют по всей Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Пляж#Открытие#Документы#Купальный сезон#Город#Белгородская область#Иван Будлов#Вячеслав Гладков
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