Песков: Путину доложили о попытке прорыва диверсантов в Белгородскую область

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведётся работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы», — цитирует Пескова ТАСС.