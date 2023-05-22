Песков: Путину доложили о попытке прорыва диверсантов в Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов. Представитель Кремля прокомментировал ситуацию и заявил, что целью диверсии было отвлечение внимания от ситуации на бахмутском направлении.
«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведётся работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы», — цитирует Пескова ТАСС.
Также он добавил, что сил и средств для этого на месте достаточно.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского горокруга проникла ДРГ.