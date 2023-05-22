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Песков: Путину доложили о попытке прорыва диверсантов в Белгородскую область

22 мая 2023, 12:52
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента прокомментировал проникновение ДРГ на территорию Грайворонского горокруга. Дмитрий Песков заявил, что цель диверсии — отвлечь от ситуации на бахмутском направлении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов. Представитель Кремля прокомментировал ситуацию и заявил, что целью диверсии было отвлечение внимания от ситуации на бахмутском направлении.

«Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ — верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведётся работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы», — цитирует Пескова ТАСС.

Также он добавил, что сил и средств для этого на месте достаточно.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского горокруга проникла ДРГ.

Baza: украинские ДРГ пытаются отступить от Грайворонского округа на Украину
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#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Дмитрий Песков#Президент#Происшествия#Приграничье#ДРГ#Наталья Корявых
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