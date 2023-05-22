Обстрелы белгородского приграничья прокомментировал губернатор Гладков

Под миномётным обстрелом оказалось село Козинка. Снаряд попал в частный дом — начался пожар. Ещё один снаряд попал в другой дом. Из-за этого сильно пострадали несущие конструкции. Также повреждения получил автомобиль. В другом доме повредило забор. Аварийные и оперативные службы уже на месте и приступают к ликвидации последствий атаки на населённый пункт.