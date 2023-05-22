Обстрелы белгородского приграничья прокомментировал губернатор Гладков

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Published Сегодня, 08:55
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал официальную информацию об обстрелах Грайворонского горокруга утром 22 мая. По данным главы региона, погибших и пострадавших нет.
В округе сработала система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники находятся на месте происшествия и приступают к обезвреживанию.
Под миномётным обстрелом оказалось село Козинка. Снаряд попал в частный дом — начался пожар. Ещё один снаряд попал в другой дом. Из-за этого сильно пострадали несущие конструкции. Также повреждения получил автомобиль. В другом доме повредило забор. Аварийные и оперативные службы уже на месте и приступают к ликвидации последствий атаки на населённый пункт.
В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного крестьянско-фермерского хозяйства. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия. Обошлось без разрушений. В Замостье тем временем пострадал забор частного дома.