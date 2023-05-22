Новые обстрелы: ВСУ атаковали ещё два белгородских села

Это не первые обстрелы за 22 мая. Ранее ВСУ атаковали село Терезовка в Шебекинском горокруге и Головчино в уже упомянутом Грайворонском округе. Жители получили рассылку от РСЧС. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.