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Новые обстрелы: ВСУ атаковали ещё два белгородских села

22 мая 2023, 07:08
Фото: Bel.ru

Глотово и Козинка в Белгородской области попали под огонь ВСУ

Под обстрел со стороны Украины попали Глотово и Козинка в Грайворонском округе. Местные жители получили уведомления от МЧС. Официальной информации пока нет.
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Обстрел

Жители сёл Глотово и Козинка в Грайворонском горокруге получили СМС-рассылку об обстреле от РСЧС. Людей попросили незамедлительно отправиться в укрытия. Сообщения начали поступать после 9:50. Официальной информации пока нет.

Это не первые обстрелы за 22 мая. Ранее ВСУ атаковали село Терезовка в Шебекинском горокруге и Головчино в уже упомянутом Грайворонском округе. Жители получили рассылку от РСЧС. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

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#Обстрел#Происшествия#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Шебекинский горокруг#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Наталья Корявых
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