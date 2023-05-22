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Мэр Белгорода обратился к жителям города

22 мая 2023, 15:49
Фото: Bel.ru
Валентин Демидов попытался успокоить горожан после сложного дня и введения режима КТО в регионе.

Руководитель Оперативного штаба в Белгородской области Кулагин принял решение ввести в регионе правовой режим контртеррористической операции (КТО). В связи с этим появились новые ограничения и спецмеры — власти отмечают, что всё направлено на обеспечение безопасности населения.

Мэр Белгорода также решил успокоить жителей города и попросил белгородцев оставаться благоразумными.

Мы с вами пережили очень серьезную, массированную информационную атаку в интернете. Многим поступали телефонные звонки с требованием эвакуироваться. К этому добавились реальные события в приграничье. Понимаю, что все взволнованы и обеспокоены. Но прошу вас быть благоразумными, ориентироваться только на официальные источники информации.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Подробнее о введении особого режима КТО и с чем он связан можно прочесть здесь.

Особый режим из-за атаки ВСУ ввели в Белгородской области
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