Мэр Белгорода обратился к жителям города

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Руководитель Оперативного штаба в Белгородской области Кулагин принял решение ввести в регионе правовой режим контртеррористической операции (КТО). В связи с этим появились новые ограничения и спецмеры — власти отмечают, что всё направлено на обеспечение безопасности населения.
Мэр Белгорода также решил успокоить жителей города и попросил белгородцев оставаться благоразумными.
Мы с вами пережили очень серьезную, массированную информационную атаку в интернете. Многим поступали телефонные звонки с требованием эвакуироваться. К этому добавились реальные события в приграничье. Понимаю, что все взволнованы и обеспокоены. Но прошу вас быть благоразумными, ориентироваться только на официальные источники информации.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Подробнее о введении особого режима КТО и с чем он связан можно прочесть здесь.