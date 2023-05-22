Мэр Белгорода обратился к жителям города

Руководитель Оперативного штаба в Белгородской области Кулагин принял решение ввести в регионе правовой режим контртеррористической операции (КТО). В связи с этим появились новые ограничения и спецмеры — власти отмечают, что всё направлено на обеспечение безопасности населения.