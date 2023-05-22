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Из-за диверсии ВСУ в Белгородской области отменили последние звонки

22 мая 2023, 16:41
Фото: 1MI

Последние звонки для всех классов в Белгородской области пройдут дистанционно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём вечернем обращении к жителям 22 мая сообщил о том, что последние звонки в регионе пройдут онлайн. Это связано с введением режима контртеррористической операции из-за атаки украинских диверсантов.
Завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате. Я надеюсь, что все родители и все дети понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Затронут ли ограничения празднование последних звонков в другие дни, губернатор не уточнил. Глава региона пообещал оперативно оповещать жителей региона о текущей обстановке в Белгородской области.

Напомним, 22 мая в регионе ввели режим контртеррористической операции. Это связано с прорывом на территорию области диверсионной группы ВСУ. Под удар попал Грайворонский округ, восемь человек ранены. Многие жители Грайворона покинули город.

Особый режим из-за атаки ВСУ ввели в Белгородской области
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#Последний звонок#Образование#Школьники#Выпускники#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Артем Черненко
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