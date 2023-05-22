Из-за диверсии ВСУ в Белгородской области отменили последние звонки

Последние звонки для всех классов в Белгородской области пройдут дистанционно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём вечернем обращении к жителям 22 мая сообщил о том, что последние звонки в регионе пройдут онлайн. Это связано с введением режима контртеррористической операции из-за атаки украинских диверсантов.