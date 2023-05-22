Из-за диверсии ВСУ в Белгородской области отменили последние звонки

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Завтра последние звонки пройдут только в дистанционном формате. Я надеюсь, что все родители и все дети понимают, что сделать по-другому на сегодняшний день невозможно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Затронут ли ограничения празднование последних звонков в другие дни, губернатор не уточнил. Глава региона пообещал оперативно оповещать жителей региона о текущей обстановке в Белгородской области.
Напомним, 22 мая в регионе ввели режим контртеррористической операции. Это связано с прорывом на территорию области диверсионной группы ВСУ. Под удар попал Грайворонский округ, восемь человек ранены. Многие жители Грайворона покинули город.