«Их сделали смертниками». Военкор Поддубный — о нападении ДРГ на Белгородскую область

По словам Евгения Поддубного, «противник использует микс из дезинформации и реальной обстановки». Цель — посеять панику. Военкор заявляет, что для этого украинская сторона подготовила множество фейковых видео, которые затем были выложены в сеть вместе с реальными. К слову, сегодня регион действительно столкнулся с волной фейков.