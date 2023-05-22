«Их сделали смертниками». Военкор Поддубный — о нападении ДРГ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
По словам Евгения Поддубного, «противник использует микс из дезинформации и реальной обстановки». Цель — посеять панику. Военкор заявляет, что для этого украинская сторона подготовила множество фейковых видео, которые затем были выложены в сеть вместе с реальными. К слову, сегодня регион действительно столкнулся с волной фейков.
Бронегруппа создает массовку, артиллерия реально долбит. Противник усложняет информационно-психологическую игру.
Евгений Поддубный
Как уверен военкор, цель данной операции — минимизировать информационный ущерб от поражения украинской армии в Бахмуте. Данной точки зрения придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Боевиков ГУРа сделали смертниками. Предателей не жалко никому. Им даже броню не оставили для огневой поддержки. Коробки после доставки в район — свалили.
Евгений Поддубный
Информацию о прорыве ДРГ в Белгородскую область подтвердил сегодня губернатор Вячеслав Гладков. Известно, что диверсанты зашли со стороны Украины на территорию Грайворонского горокруга.