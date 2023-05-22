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«Их сделали смертниками». Военкор Поддубный — о нападении ДРГ на Белгородскую область

22 мая 2023, 15:03
Фото: 1MI
Террорист, архивное фото
Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал подробности сегодняшней атаки на Белгородскую область. По его мнению, рейд был нужен для того, чтобы минимизировать информационный ущерб от поражения Украины в Бахмуте.

По словам Евгения Поддубного, «противник использует микс из дезинформации и реальной обстановки». Цель — посеять панику. Военкор заявляет, что для этого украинская сторона подготовила множество фейковых видео, которые затем были выложены в сеть вместе с реальными. К слову, сегодня регион действительно столкнулся с волной фейков.

Бронегруппа создает массовку, артиллерия реально долбит. Противник усложняет информационно-психологическую игру.
Евгений Поддубный

Как уверен военкор, цель данной операции — минимизировать информационный ущерб от поражения украинской армии в Бахмуте. Данной точки зрения придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Боевиков ГУРа сделали смертниками. Предателей не жалко никому. Им даже броню не оставили для огневой поддержки. Коробки после доставки в район — свалили.
Евгений Поддубный

Информацию о прорыве ДРГ в Белгородскую область подтвердил сегодня губернатор Вячеслав Гладков. Известно, что диверсанты зашли со стороны Украины на территорию Грайворонского горокруга.

Гладков подтвердил проникновение украинской ДРГ в Белгородскую область
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