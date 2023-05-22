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Грайворон второй раз за день попал под обстрел

22 мая 2023, 13:24
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреливают Грайворон в Белгородской области второй раз

Жители города получили предупреждение от МЧС. Людей просят незамедлительно отправиться в укрытия.
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Обстрел

Город Грайворон второй раз за день попал под обстрел ВСУ. Местные жители получили рассылку от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее город попал под обстрел после 10:40. Отметим, что городской округ подвергся обстрелам несколько раз.

Напомним, ВСУ атаковали село Глотово в Грайворонском горокруге. Пострадали два человека. Женщина в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Мужчина получил ранения средней степени тяжести.

ВСУ обстреливают Грайворон в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС
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