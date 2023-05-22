Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Город Грайворон второй раз за день попал под обстрел ВСУ. Местные жители получили рассылку от РСЧС с просьбой пройти в укрытия. Официальной информации о происшествии пока нет.
Ранее город попал под обстрел после 10:40. Отметим, что городской округ подвергся обстрелам несколько раз.
Напомним, ВСУ атаковали село Глотово в Грайворонском горокруге. Пострадали два человека. Женщина в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Мужчина получил ранения средней степени тяжести.