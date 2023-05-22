Гладков: Началась массированная информационная атака на Белгородскую область

Объяснил глава региона и звонки жителям Шебекинского горокруга. Им якобы звонили из местной администрации и говорили эвакуироваться. На самом деле это фейк. Цель этих звонков — дестабилизировать ситуацию. Сам губернатор находится на рабочем месте и пообещал информировать белгородцев в любом случае.