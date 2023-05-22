Гладков: Началась массированная информационная атака на Белгородскую область

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал сообщения о регионе, которые распространяют в Сети на фоне утренних обстрелов Грайворонского горокруга. Он призвал белгородцев сохранять спокойствие и напомнил, что в результате атаки на муниципалитет погибших и раненых мирных жителей нет.
«Началась массированная информационная атака на Белгородскую область на фоне массированного обстрела Грайворонского района. В Грайворонском районе ни один мирный житель не пострадал», — добавил Гладков.
Объяснил глава региона и звонки жителям Шебекинского горокруга. Им якобы звонили из местной администрации и говорили эвакуироваться. На самом деле это фейк. Цель этих звонков — дестабилизировать ситуацию. Сам губернатор находится на рабочем месте и пообещал информировать белгородцев в любом случае.