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Гладков: Началась массированная информационная атака на Белгородскую область

22 мая 2023, 09:45
Фото: 1MI
Губернатор прокомментировал массовые сообщения, появившиеся в Сети на фоне массированной атаки на Грайворонский горокруг. Жителей региона просят сохранять спокойствие и напоминают, что им необходимую информацию в любом случае предоставят.
Сюжет
Фейк

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал сообщения о регионе, которые распространяют в Сети на фоне утренних обстрелов Грайворонского горокруга. Он призвал белгородцев сохранять спокойствие и напомнил, что в результате атаки на муниципалитет погибших и раненых мирных жителей нет.

«Началась массированная информационная атака на Белгородскую область на фоне массированного обстрела Грайворонского района. В Грайворонском районе ни один мирный житель не пострадал», — добавил Гладков.

Объяснил глава региона и звонки жителям Шебекинского горокруга. Им якобы звонили из местной администрации и говорили эвакуироваться. На самом деле это фейк. Цель этих звонков — дестабилизировать ситуацию. Сам губернатор находится на рабочем месте и пообещал информировать белгородцев в любом случае.

Видео: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Обстрелы белгородского приграничья прокомментировал губернатор Гладков
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