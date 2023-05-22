Фейковая служба эвакуации звонит белгородцам с требованием бежать в Москву

Звонки стали поступать белгородцам после очередных фейков о боях с ДРГ, прорывами границы и сиренами в городе. Как рассказали Бел.Ру читатели, неизвестные звонят с татарских номеров и просят эвакуироваться на личном авто в сторону Москвы, а если его нет, пройти с вещами в ближайший пункт полиции.