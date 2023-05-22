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Фейковая служба эвакуации звонит белгородцам с требованием бежать в Москву

22 мая 2023, 09:51
Фото: Bel.ru
Сегодня Белгород столкнулся с мощной, но в то же время нелепой информационной атакой. Так, неизвестные стали звонить на белгородские номера, представляться службой эвакуации и просить покинуть город. Всё это фейк.
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Фейк

Звонки стали поступать белгородцам после очередных фейков о боях с ДРГ, прорывами границы и сиренами в городе. Как рассказали Бел.Ру читатели, неизвестные звонят с татарских номеров и просят эвакуироваться на личном авто в сторону Москвы, а если его нет, пройти с вещами в ближайший пункт полиции.

Это, разумеется, фейк. Его опроверг и губернатор Вячеслав Гладков: по его словам, информация с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от якобы администрации муниципалитета не соответствует действительности.

Фото: Bel.ru

Сегодня белгородское приграничье подверглось массовому обстрелу со стороны Украины. Кроме того, началось «контрнаступление» в социальных сетях: стали распространяться фейковые видео с пожарами, вертолётами в полях и атаками ДРГ на населённые пункты. Подключился даже «ветеран» интернет-баталий и известный фрик Александр Шпак: в своих сетях мужчина также опубликовал ложную информацию о взрывах в городе.

Инетрнет-фрик Александр Шпак поделился видео с горящим Белгородом: это фейк
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