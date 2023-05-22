Фейковая служба эвакуации звонит белгородцам с требованием бежать в Москву

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Звонки стали поступать белгородцам после очередных фейков о боях с ДРГ, прорывами границы и сиренами в городе. Как рассказали Бел.Ру читатели, неизвестные звонят с татарских номеров и просят эвакуироваться на личном авто в сторону Москвы, а если его нет, пройти с вещами в ближайший пункт полиции.
Это, разумеется, фейк. Его опроверг и губернатор Вячеслав Гладков: по его словам, информация с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от якобы администрации муниципалитета не соответствует действительности.
Сегодня белгородское приграничье подверглось массовому обстрелу со стороны Украины. Кроме того, началось «контрнаступление» в социальных сетях: стали распространяться фейковые видео с пожарами, вертолётами в полях и атаками ДРГ на населённые пункты. Подключился даже «ветеран» интернет-баталий и известный фрик Александр Шпак: в своих сетях мужчина также опубликовал ложную информацию о взрывах в городе.