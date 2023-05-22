Два человека ранены после обстрела белгородского села, женщина в тяжёлом состоянии

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Два человека ранены после обстрела села Глотово в Грайворонском округе. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в районную больницу доставили мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями. Женщина в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Мужчина получил ранения средней степени тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.
Напомним, под обстрел Глотово и Козинка попали после 10:00. Местные жители получили тогда рассылку от РСЧС.