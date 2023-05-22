Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Изображение материала

Два человека ранены после обстрела белгородского села, женщина в тяжёлом состоянии

22 мая 2023, 11:25
Фото: Bel.ru
ВСУ атаковали Глотово в Грайворонском горокруге. Два человека ранены. Женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Мужчина получил ранения средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Два человека ранены после обстрела села Глотово в Грайворонском округе. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в районную больницу доставили мужчину и женщину с минно-взрывными ранениями. Женщина в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Мужчина получил ранения средней степени тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, под обстрел Глотово и Козинка попали после 10:00. Местные жители получили тогда рассылку от РСЧС.

Mash: обстрел Дроновки и бои с ДРГ в Белгородской области — фейк
Узнать подробнее
Читайте также:
Обстрелы белгородского приграничья прокомментировал губернатор ГладковНовые обстрелы: ВСУ атаковали ещё два белгородских селаВзрыв и пожар: стали известны подробности ночного обстрела в Белгородской области
#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Козинка#Глотово#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие
Подпишитесь
Особый режим из-за атаки ВСУ ввели в Белгородской области
Сегодня, 15:15
ДРГ, обстрелы и фейки: хроника украинской атаки на Белгородскую область
Сегодня, 15:08
Пострадавшие и попадание в администрацию: Гладков рассказал о ситуации в Грайвороне
Сегодня, 13:57
В белгородском МЧС опровергают объявление эвакуации
Сегодня, 13:46
После публикации Бел. Ру прокуратура внесла представление в адрес руководителя УК
Сегодня, 13:28
Песков: Путину доложили о попытке прорыва диверсантов в Белгородскую область
Сегодня, 12:52