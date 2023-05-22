ДРГ, обстрелы и фейки: хроника украинской атаки на Белгородскую область

Позже в Грайворонском округе пострадали ещё четыре человека. Позже стало известно, что в Грайвороне двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. Они попали в больницу с ранениями средней степени тяжести. Не обошлось в муниципалитете и без разрушений.