ДРГ, обстрелы и фейки: хроника украинской атаки на Белгородскую область

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
О диверсантах в Белгородской области начали массово писать после полудня 22 мая. Тогда Mash утверждал, что сообщения об обстреле Дроновки Белгородской области и боях с ДРГ — фейк. По данным журналистов, сегодня там было тихо.
Спустя почти два часа губернатор Вячеслав Гладков подтвердил проникновение украинской ДРГ в Грайворонский горокруг. Как заявил глава региона, силовые ведомства предпринимали необходимые меры по ликвидации противника.
Позже Telegram-канал Baza писал, что диверсанты пытаются отступить обратно на территорию Украины. Как уточняли авторы, шла зачистка разрозненных групп, не успевших вернуться на территорию Украины. По версии источников, основной их целью были «фотографии на территории России».
Ситуацию в регионе заметили и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинских диверсантов. Целью диверсии Песков назвал отвлечение внимания от ситуации на бахмутском направлении.
Также в Сети появился фейк о диверсантах, но уже в Шебекинском горокруге. В интернете появился видеоролик якобы из села Безлюдовка. Ни один источник не подтвердил прорыв ДРГ на этом направлении.
Не обошлось в Белгородской области и без обстрелов. Утром ВСУ атаковали село Терезовка в Шебекинском горокруге, а затем предупреждение от МЧС пришло жителям Головчино Грайворонского округа.
Под огнём в Грайворонском горокруге были также сёла Глотово и Козинка, дважды обстреляли сам Грайворон. К вечеру пришла рассылка от РСЧС, где сообщалось об обстреле села Старый Хутор в Валуйском округе.
В Глотово ранило двоих человек. Мужчину и женщину госпитализировали с минно-взрывными ранениями. Женщина в тяжёлом состоянии и находится в реанимации. Мужчина получил ранения средней степени тяжести.
Позже в Грайворонском округе пострадали ещё четыре человека. Позже стало известно, что в Грайвороне двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения. Они попали в больницу с ранениями средней степени тяжести. Не обошлось в муниципалитете и без разрушений.
Поток информации хлынул на белгородцев на фоне событий в регионе 22 мая. В частности, фейковая служба эвакуации звонила жителям региона с требованием бежать в Москву. Это фейк, который опроверг и губернатор.
Также Вячеслав Гладков заявил, что началась массированная информационная атака на Белгородскую область. Жителей региона попросили сохранять спокойствие и напомнили, что им необходимую информацию в любом случае предоставят.