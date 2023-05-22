Для жителей Грайворонского округа подготовили места в ПВР

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Большинство жителей Грайворонского округа сегодня, 22 мая, покинули свои дома в целях безопасности. Многие из них выезжали своими силами — эвакуации не было. Тем, у кого нет личного транспорта, помогали власти в частном порядке.
При этом не всем белгородцам есть возможность где-то или у кого-то остановиться. Это не проблема — жителей Грайворонского округа уже ждут в региональных ПВР. Для них всё подготовили.
Чтобы попасть в ПВР, необходимо обратиться к главам органов местного самоуправления по месту нахождения. В пунктах временного размещения белгородцам обеспечат ночлег, питание и безопасность.
Также Вячеслав Гладков пообещал белгородцам порядок и сохранность имущества в оставленных домах. Напомним, во время атаки ДРГ пострадали восемь мирных жителей.