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Для жителей Грайворонского округа подготовили места в ПВР

22 мая 2023, 17:10
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал ситуацию в Грайворонском горокруге

Грайворонцев, которые покинули свои дома, но им некуда пойти, ждут в пунктах временного размещения Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Большинство жителей Грайворонского округа сегодня, 22 мая, покинули свои дома в целях безопасности. Многие из них выезжали своими силами — эвакуации не было. Тем, у кого нет личного транспорта, помогали власти в частном порядке.

При этом не всем белгородцам есть возможность где-то или у кого-то остановиться. Это не проблема — жителей Грайворонского округа уже ждут в региональных ПВР. Для них всё подготовили.

Чтобы попасть в ПВР, необходимо обратиться к главам органов местного самоуправления по месту нахождения. В пунктах временного размещения белгородцам обеспечат ночлег, питание и безопасность.

Также Вячеслав Гладков пообещал белгородцам порядок и сохранность имущества в оставленных домах. Напомним, во время атаки ДРГ пострадали восемь мирных жителей.

В ходе атаки ДРГ пострадали восемь белгородцев
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