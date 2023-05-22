Депутат Михаил Несветайло решил уйти из Белгородской облдумы

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Принял решение завершить свою деятельность в качестве депутата областной думы. Выражаю благодарность губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову и председателю областной думы Юрию Николаевичу Клепикову за взаимодействие и поддержку. В текущий момент ключевая задача для меня — направить всё время на развитие производства,
— написал Несветайло на своей личной страничке.
Депутат также поблагодарил всех жителей Белгородской области и выразил надежду, что он вместе со своими избирателями «продолжит поддерживать связи, наработанные за эти годы».
Отметим, что с 2004 года Михаил Несветайло является руководителем торговой сети ювелирных украшений «Карат». Несколько лет назад он также запустил большой проект — завод ювелирных изделий «Арт-Карат».
Несветайло - президент ассоциации рынков и ярмарок и председатель совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ». Его организация дала развитие социальной уличной торговле, а сам он входит в попечительский совет благотворительного фонда «Айсберг».
По итогам 2022 года попал в топ-100 самых влиятельных белгородцев.