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Депутат Михаил Несветайло решил уйти из Белгородской облдумы

22 мая 2023, 10:55
Фото: Михаил Несветайло, "ВКонтакте"
О своём решении депутат и председатель совета директоров ювелирного завода «АРТ-Карат» сообщил в социальных сетях.
Принял решение завершить свою деятельность в качестве депутата областной думы. Выражаю благодарность губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову и председателю областной думы Юрию Николаевичу Клепикову за взаимодействие и поддержку. В текущий момент ключевая задача для меня — направить всё время на развитие производства,
— написал Несветайло на своей личной страничке.

Депутат также поблагодарил всех жителей Белгородской области и выразил надежду, что он вместе со своими избирателями «продолжит поддерживать связи, наработанные за эти годы».

Отметим, что с 2004 года Михаил Несветайло является руководителем торговой сети ювелирных украшений «Карат». Несколько лет назад он также запустил большой проект — завод ювелирных изделий «Арт-Карат».

Несветайло - президент ассоциации рынков и ярмарок и председатель совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ». Его организация дала развитие социальной уличной торговле, а сам он входит в попечительский совет благотворительного фонда «Айсберг».

По итогам 2022 года попал в топ-100 самых влиятельных белгородцев.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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