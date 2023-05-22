Белгородцев 23 мая ожидает дождь

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Скорость ветра днём — 8-13 м/с. Днём столбики термометров покажут 19-24° тепла. А ночью температура воздуха опустится до 9-14° тепла.
В Белгороде дождь обещают уже вечером понедельника. Небольшие осадки продолжатся и во второй день недели при температуре до 21 градуса выше нуля. В Старом Осколе днём вторника ожидается до шести миллиметров осадков - это приличный дождь. Чуть оптимистичней прогноз по Новому Осколу. А в Валуйках - традиционно теплее и до 2 мм осадков.