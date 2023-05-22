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Белгородцев 23 мая ожидает дождь

22 мая 2023, 15:20
Фото: 1MI
Во вторник на территории области будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие дожди. Днём возможны кратковременные дожди и грозы.
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Погода

Скорость ветра днём — 8-13 м/с. Днём столбики термометров покажут 19-24° тепла. А ночью температура воздуха опустится до 9-14° тепла.

В Белгороде дождь обещают уже вечером понедельника. Небольшие осадки продолжатся и во второй день недели при температуре до 21 градуса выше нуля. В Старом Осколе днём вторника ожидается до шести миллиметров осадков - это приличный дождь. Чуть оптимистичней прогноз по Новому Осколу. А в Валуйках - традиционно теплее и до 2 мм осадков.

#Тая Некрасова#Погода#Белгородская область
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