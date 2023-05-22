Белгородцам посоветовали не выпускать вечером детей из дома

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Владимиру Перцеву поступило сообщение от местной жительницы касательно прогулок несовершеннолетних. В связи с непростой ситуацией в Белгородской области женщина уточнила — в какое время дети и подростки должны быть дома?
Ответ главы района наверняка не понравится большинству подростков, которые планировали летом допоздна гулять. Перцев считает, что детям стоит больше времени сейчас проводить дома, и меньше — за его пределами.
Лучше пусть они будут больше дома, чем где-то на улице. Сегодня обстановка непростая, поэтому желательно исключить поздние прогулки детей и не оставлять их без контроля.
Владимир Перцев, глава Белгородского района
Это обращение касается всех несовершеннолетних. Перцев считает, что не стоит гулять до 22:00, несмотря на разрешение с точки зрения закона. Напомним, также 22 мая в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО).