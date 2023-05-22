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Белгородцам посоветовали не выпускать вечером детей из дома

22 мая 2023, 18:15
Фото: 1MI
Такое мнение высказал глава Белгородского района 22 мая во время прямого эфира. Владимир Перцев отметил, что дети сейчас не должны оставаться без контроля.
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Дети

Владимиру Перцеву поступило сообщение от местной жительницы касательно прогулок несовершеннолетних. В связи с непростой ситуацией в Белгородской области женщина уточнила — в какое время дети и подростки должны быть дома?

Ответ главы района наверняка не понравится большинству подростков, которые планировали летом допоздна гулять. Перцев считает, что детям стоит больше времени сейчас проводить дома, и меньше — за его пределами.

Лучше пусть они будут больше дома, чем где-то на улице. Сегодня обстановка непростая, поэтому желательно исключить поздние прогулки детей и не оставлять их без контроля.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Это обращение касается всех несовершеннолетних. Перцев считает, что не стоит гулять до 22:00, несмотря на разрешение с точки зрения закона. Напомним, также 22 мая в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции (КТО).

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#Артем Черненко#Дети#Общество#Белгородская область#Владимир перцев#Приграничье#Прогулка#Несовершеннолетние
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