Белгородским бойцам отвезли продукты и обмундирование в ЛНР

В марте девочка из республики Коми отрезала свои длинные волосы, чтобы помочь военным в Белгородской области. Школьница продала отрезанные волосы, а затем попросила волонтёров отправить вырученные деньги на фронт. Девочка записала видеообращение, где рассказала, что хотела помочь бойцам, но не знала, как именно это сделать.