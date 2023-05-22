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Белгородским бойцам отвезли продукты и обмундирование в ЛНР

22 мая 2023, 07:45
Фото: 1MI
Волонтёры и сотрудники вейделевской администрации вернулись из Кременной. Они ездили в ЛНР, чтобы помочь военнослужащим продуктами и обмундированием. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

Белгородским бойцам отвезли необходимое снаряжение в Кременную в ЛНР. Оттуда уехали волонтёры и сотрудники администрации Вейделевского района, которые оказали помощь военнослужащим. Им отвезли то, что они просили: продукты питания, обмундирование, частичное снаряжение.

Продолжаем эту работу фактически еженедельно, а иногда и больше - отправляем нашим мобилизованным и контрактникам всё необходимое, что они просят и их командиры, для того, чтобы помочь им выполнить боевые задачи, чтобы они смогли быстрее вернуться домой.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее сообщалось, что белгородским военным, которые служат в ЛНР, направили гуманитарную помощь. Они получили строительные материалы, снаряжение, частично обмундирование, а также письма и посылки от родных.

В марте девочка из республики Коми отрезала свои длинные волосы, чтобы помочь военным в Белгородской области. Школьница продала отрезанные волосы, а затем попросила волонтёров отправить вырученные деньги на фронт. Девочка записала видеообращение, где рассказала, что хотела помочь бойцам, но не знала, как именно это сделать.

До этого Вячеслав Гладков рассказал белгородцам, куда можно обратиться при желании помочь участникам СВО. Он посоветовал связываться через его приёмную, через его советника либо с министром по делам молодёжи Татьяной Киреевой.

В апреле глава региона посетил мобилизованных белгородцев в московском госпитале. Губернатор проверил условия их проживания и питания. Гладков посчитал условия хорошими. Тогда он обсудил с военнослужащими вопросы, касающиеся выплат за ранения.

Белгородским военнослужащим, проходящим службу в ЛНР, отправили гумпомощь
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#Наталья Корявых#Белгородская область#ЛНР#Вячеслав Гладков#СВО#Спецоперация#Общество#Гуманитарная помощь#Военнослужащие
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