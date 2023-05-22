Baza: украинские ДРГ пытаются отступить от Грайворонского округа на Украину

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Украинские диверсанты, проникшие на территорию Белгородской области, пытаются вернуться на территорию Украины, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
«Сейчас идет зачистка разрозненных групп, не успевших вернуться на территорию Украины. По версии источников, основной их целью были „фотографии на территории России“», — добавили в канале.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в Грайворонский горокруг вошли ДРГ. Силовые ведомства предпринимали необходимые меры по ликвидации противника.