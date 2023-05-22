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Baza: украинские ДРГ пытаются отступить от Грайворонского округа на Украину

22 мая 2023, 12:11
Фото: Bel.ru
В Сети сообщают, что ДРГ, зашедшие на территорию Белгородской области, пытаются отступить обратно на территорию Украины.

Украинские диверсанты, проникшие на территорию Белгородской области, пытаются вернуться на территорию Украины, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

«Сейчас идет зачистка разрозненных групп, не успевших вернуться на территорию Украины. По версии источников, основной их целью были „фотографии на территории России“», — добавили в канале.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что в Грайворонский горокруг вошли ДРГ. Силовые ведомства предпринимали необходимые меры по ликвидации противника.

Гладков подтвердил проникновение украинской ДРГ в Белгородскую область
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Происшествия#Приграничье#ВСУ#ДРГ
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