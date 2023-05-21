Юного белгородца лишили статуса ребёнка-инвалида

Сообщения о нарушении прав ребёнка-инвалида с тяжёлым заболеванием появились в местных СМИ. Ими заинтересовались правоохранительные органы и организовали проверку. Согласно материалам, из-за предпринятого решения у юного старооскольца возникли проблемы с бесплатного медицинского лечения и лекарств, а также других социальных льгот.