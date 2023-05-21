Юного белгородца лишили статуса ребёнка-инвалида

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Прокуратура проверит обоснованность решения о лишении статуса ребёнка-инвалида мальчика в Старом Осколе. Соответствующее решение приняла медико-социальная экспертиза.
Сообщения о нарушении прав ребёнка-инвалида с тяжёлым заболеванием появились в местных СМИ. Ими заинтересовались правоохранительные органы и организовали проверку. Согласно материалам, из-за предпринятого решения у юного старооскольца возникли проблемы с бесплатного медицинского лечения и лекарств, а также других социальных льгот.
Правомерность действий медико-социальной экспертизы оценит прокуратура. Если будут основания, то предпримут меры прокурорского реагирования, которые помогут восстановить права мальчика.