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Юного белгородца лишили статуса ребёнка-инвалида

21 мая 2023, 11:06
Фото: 1MI

Белгородская прокуратура проверит законность лишение статуса инвалида у ребёнка

Прокуратура проверит правомерность принятых медико-социальной экспертизой решений. При обнаружении нарушений предпримут меры прокурорского реагирования, сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура проверит обоснованность решения о лишении статуса ребёнка-инвалида мальчика в Старом Осколе. Соответствующее решение приняла медико-социальная экспертиза.

Сообщения о нарушении прав ребёнка-инвалида с тяжёлым заболеванием появились в местных СМИ. Ими заинтересовались правоохранительные органы и организовали проверку. Согласно материалам, из-за предпринятого решения у юного старооскольца возникли проблемы с бесплатного медицинского лечения и лекарств, а также других социальных льгот.

Правомерность действий медико-социальной экспертизы оценит прокуратура. Если будут основания, то предпримут меры прокурорского реагирования, которые помогут восстановить права мальчика.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Дети-инвалиды#Общество#Белгородская прокуратура#Проверка#Экспертиза
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