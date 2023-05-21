В Великобритании ввели дополнительные санкции против Полуяновой

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Изменили статус Полуяновой 21 марта 2023 года. Теперь депутат Госдумы «попадает под действие санкций в отношении трастовых служб». Согласно документу ведомства, теперь Наталья Полуянова не может пользоваться трастовыми услугами.
Наталия Полуянова ответила на это письмо в своих соцсетях:
«На письма принято отвечать. Так как прямой возможности нет, прокомментирую здесь. Коллеги! Ознакомилась с текстом вашего обращения. Принято».
Ранее Великобритания ввела санкции против родственников депутата Госдумы Андрея Скоча.