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В Великобритании ввели дополнительные санкции против Полуяновой

21 мая 2023, 17:18
Фото: соцсети Наталии Полуяновой
Ей пришло письмо от Министерства иностранных дел Великобритании. Об этом депутат Госдумы от Белгородской области сообщила в своём Telegram- канале.
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Санкции

Изменили статус Полуяновой 21 марта 2023 года. Теперь депутат Госдумы «попадает под действие санкций в отношении трастовых служб». Согласно документу ведомства, теперь Наталья Полуянова не может пользоваться трастовыми услугами.

Наталия Полуянова ответила на это письмо в своих соцсетях:

«На письма принято отвечать. Так как прямой возможности нет, прокомментирую здесь. Коллеги! Ознакомилась с текстом вашего обращения. Принято».

Ранее Великобритания ввела санкции против родственников депутата Госдумы Андрея Скоча.

Фото: соцсети Наталии Полуяновой
Великобритания ввела санкции против отца и дочери Андрея Скоча
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#Кристина Семенчук#Санкции#Санкции ЕС#Депутат госдумы#Наталия полуянова
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