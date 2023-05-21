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В Белгороде случился пожар на территории бывшего клуба «Плаза»

21 мая 2023, 16:12
Фото: 1MI
Как сообщили в МЧС, на участке неэксплуатируемого здания загорелся мусор. Пожар ликвидировали.
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Пожар

21 мая в Белгороде зафиксировали пожар на территории бывшего ночного клуба «Плаза», который сейчас заброшен и разрушен.

Сообщение о задымлении на проспекте Богдана Хмельницкого поступило сотрудникам МЧС в 16:36. Туда направили караулы двух пожарно-спасательных частей.

Уже на месте огнеборцы поняли, что горит мусор на площади около трёх «квадратов». Пожар уже ликвидировали.

Ранее сообщалось о планах по восстановлению здания бывшего ночного клуба «Плаза». Его планировали изъять для муниципальных нужд.

Фото: Telegram-канал "Белгород №1"
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгород#Пожар#Плаза#Ночной клуб
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