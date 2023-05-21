В Белгороде случился пожар на территории бывшего клуба «Плаза»

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
21 мая в Белгороде зафиксировали пожар на территории бывшего ночного клуба «Плаза», который сейчас заброшен и разрушен.
Сообщение о задымлении на проспекте Богдана Хмельницкого поступило сотрудникам МЧС в 16:36. Туда направили караулы двух пожарно-спасательных частей.
Уже на месте огнеборцы поняли, что горит мусор на площади около трёх «квадратов». Пожар уже ликвидировали.
Ранее сообщалось о планах по восстановлению здания бывшего ночного клуба «Плаза». Его планировали изъять для муниципальных нужд.