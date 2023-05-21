Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Изображение материала

Убийство ракетой в огороде и уход чиновника из Белгорода на СВО: итоги недели

21 мая 2023, 11:51
Фото: Bel.ru
Жителям Белгородской области было непросто из-за близости к границе: множество обстрелов, жертвы и пострадавшие. Мы постарались разбавить наши итоги и другими событиями, которые связаны с обычной мирной жизнью.

Воронка под Старым Осколом

Вечером 18 мая в Старооскольском округе прогремел взрыв, после чего образовалась воронка с осколками диаметром 5 на 15 метров. Заметили её в лесополосе в районе села Шаталовка.

Примечательно, что воронка образовалась в то время, когда над Белгородским районом сработала наша система ПВО. И воронка как раз появилась из-за упавшей ракеты.

Никто не пострадал в результате происшествия — боеприпас упал вдали от населённой местности. Губернатор позднее высказался, что так Святое Белогорье бережёт Бог. Ну, может быть, но не всегда и не всех. В этот же вечер были погибшие в другом месте.

Воронка под Старым Осколом образовалась после прилёта ракеты
Узнать подробнее

Погибшие при обстреле

Да, в этот же вечер, 18 мая, погибли двое мирных жителей. Село Нижнее Берёзово-Второе в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ из «Градов». Удар пришёлся на приусадебную территорию шебекинцев, которые и стали жертвами.

Они сажали картофель в огороде, когда началась атака. Мужчина и женщина погибли. Ещё один мужчина, супруг погибшей Сергей, серьёзно пострадал. Он получил множество осколочных ранений и ожоги 80% тела. Состояние его оценили как крайне тяжёлое. Тем не менее, уже 19 мая Сергей был в сознании, общался с медиками. Он находится в реанимации Белгорода.

Двое белгородцев погибли в огороде во время обстрела
Узнать подробнее

Раскаяние Фуглаева

17 мая прошло первое слушание в Октябрьском суде Белгорода по делу Сергея Фуглаева. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе заседания Фуглаев признал свою вину, согласился со всеми доводами судьи и попросил прощения за свои действия. Адвокат предпринимателя также отметила, что её подзащитный уже погасил ущерб и за время рассмотрения дела свою вину искупил. Дело продолжат рассматривать в другие дни.

На слушание к Сергею Фуглаеву пришли жена и сестра (по их же словам), но в ходе заседания выяснилось, что Фуглаев официально не женат, имеет инвалидность второй группы и троих малолетних детей.

Напомним, задержали Сергея Фуглаева и его старшего брата Анатолия ещё в 2020 году. Тогда их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере — незаконное возмещение НДС суммарно более чем на 140 млн рублей. Дело вёл центральный аппарат Следкома.

«Как будто загорел»: суд Белгорода начал рассматривать дело о мошенничестве Фуглаева
Узнать подробнее

Чиновник на СВО

Замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин решил уйти добровольцем на СВО. Такой поступок чиновника многих удивил, кто не знает о том, чем Шопин занимался ранее.

А именно — 13 лет своей жизни белгородский госслужащий провёл в погонах, приходилось ему даже проходить военную службу в Чечне.

Несмотря на желание замминистра уволиться по собственному желанию, не все белгородцы восприняли это так однозначно. Некоторым показалось, что увольнять Шопина нельзя, пока он будет участвовать в СВО. Но наоборот — нельзя оставить за ним место, ведь чиновник возвращается на военную службу и должен будет подписать контракт.

Губернатор пообещал, что, когда Антон Шопин вернётся к белгородцам с Победой, его с удовольствием примут обратно.

Белгородцев возмутило «увольнение» чиновника, который решил уйти на СВО
Узнать подробнее

Сани Деда Мороза

Жители Белгородской области на неделе заметили в небе необычное явление — летящий «поезд» в виде движущихся огней. И нет, это не сани Деда Мороз спутали время года. И даже не очередные беспилотники, которые вот-вот должна сбить система ПВО. Белгородцы увидели спутники Starlink Илона Маска.

Запустили спутники в космос ещё четыре года назад, и теперь люди могут их увидеть в разных точках Земли. В мае 2023 года они добрались и до белгородцев.

Белгородцы заметили в небе «поезд» Илона Маска
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Общество#Итоги недели#Белгородская область#Антон Шопин#Сергей Фуглаев#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Погибшие#Воронка от падения ракеты
Подпишитесь
Шебекино вновь под обстрелом ВСУ
Сегодня, 11:59
Сразу два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Сегодня, 10:20
Посечённые кровли и заборы: губернатор прокомментировал обстрелы ВСУ
Сегодня, 12:14
Какие белгородские сёла попали под обстрелы?
Сегодня, 09:10
ПВО сбила беспилотник под Белгородом
Сегодня, 13:05