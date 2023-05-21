Убийство ракетой в огороде и уход чиновника из Белгорода на СВО: итоги недели

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Вечером 18 мая в Старооскольском округе прогремел взрыв, после чего образовалась воронка с осколками диаметром 5 на 15 метров. Заметили её в лесополосе в районе села Шаталовка.
Примечательно, что воронка образовалась в то время, когда над Белгородским районом сработала наша система ПВО. И воронка как раз появилась из-за упавшей ракеты.
Никто не пострадал в результате происшествия — боеприпас упал вдали от населённой местности. Губернатор позднее высказался, что так Святое Белогорье бережёт Бог. Ну, может быть, но не всегда и не всех. В этот же вечер были погибшие в другом месте.
Да, в этот же вечер, 18 мая, погибли двое мирных жителей. Село Нижнее Берёзово-Второе в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ из «Градов». Удар пришёлся на приусадебную территорию шебекинцев, которые и стали жертвами.
Они сажали картофель в огороде, когда началась атака. Мужчина и женщина погибли. Ещё один мужчина, супруг погибшей Сергей, серьёзно пострадал. Он получил множество осколочных ранений и ожоги 80% тела. Состояние его оценили как крайне тяжёлое. Тем не менее, уже 19 мая Сергей был в сознании, общался с медиками. Он находится в реанимации Белгорода.
17 мая прошло первое слушание в Октябрьском суде Белгорода по делу Сергея Фуглаева. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В ходе заседания Фуглаев признал свою вину, согласился со всеми доводами судьи и попросил прощения за свои действия. Адвокат предпринимателя также отметила, что её подзащитный уже погасил ущерб и за время рассмотрения дела свою вину искупил. Дело продолжат рассматривать в другие дни.
На слушание к Сергею Фуглаеву пришли жена и сестра (по их же словам), но в ходе заседания выяснилось, что Фуглаев официально не женат, имеет инвалидность второй группы и троих малолетних детей.
Напомним, задержали Сергея Фуглаева и его старшего брата Анатолия ещё в 2020 году. Тогда их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере — незаконное возмещение НДС суммарно более чем на 140 млн рублей. Дело вёл центральный аппарат Следкома.
Замминистра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин решил уйти добровольцем на СВО. Такой поступок чиновника многих удивил, кто не знает о том, чем Шопин занимался ранее.
А именно — 13 лет своей жизни белгородский госслужащий провёл в погонах, приходилось ему даже проходить военную службу в Чечне.
Несмотря на желание замминистра уволиться по собственному желанию, не все белгородцы восприняли это так однозначно. Некоторым показалось, что увольнять Шопина нельзя, пока он будет участвовать в СВО. Но наоборот — нельзя оставить за ним место, ведь чиновник возвращается на военную службу и должен будет подписать контракт.
Губернатор пообещал, что, когда Антон Шопин вернётся к белгородцам с Победой, его с удовольствием примут обратно.
Жители Белгородской области на неделе заметили в небе необычное явление — летящий «поезд» в виде движущихся огней. И нет, это не сани Деда Мороз спутали время года. И даже не очередные беспилотники, которые вот-вот должна сбить система ПВО. Белгородцы увидели спутники Starlink Илона Маска.
Запустили спутники в космос ещё четыре года назад, и теперь люди могут их увидеть в разных точках Земли. В мае 2023 года они добрались и до белгородцев.