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Сразу два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

21 мая 2023, 10:20
Фото: Bel.ru

Под обстрелом ВСУ оказались два населённых пункта Белгородской области

Со стороны Украины атаковали хутор Марьино и село Новая Таволжанка в Шебекинском округе. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
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Обстрел

ВСУ атаковали Новую Таволжанку и хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Ночью в муниципалитете под обстрел попало село Муром. Сообщения от РСЧС местным пришли в 0:39. Людей также попросили спрятаться в укрытиях.

Напомним, 21 мая губернатор Вячеслав Гладков пообещал, что будет ежедневно информировать белгородцев об обстрелах.

Какие белгородские сёла попали под обстрелы?
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС
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