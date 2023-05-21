Сразу два села в Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
ВСУ атаковали Новую Таволжанку и хутор Марьино в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Ночью в муниципалитете под обстрел попало село Муром. Сообщения от РСЧС местным пришли в 0:39. Людей также попросили спрятаться в укрытиях.
Напомним, 21 мая губернатор Вячеслав Гладков пообещал, что будет ежедневно информировать белгородцев об обстрелах.