ПВО сбила беспилотник под Белгородом

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе. Подробностями поделился глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Накануне стало известно, что украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области. Как сообщал Telegram-канал SHOT, дрон успел пролететь 600 метров от границы. Его посадили и ликвидировали в Борисовском районе.