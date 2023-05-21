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ПВО сбила беспилотник под Белгородом

21 мая 2023, 13:05
Фото: 1MI

Система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородском районе

Обошлось без пострадавших. Подробности происшествия сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Система ПВО сбила беспилотник в Белгородском районе. Подробностями поделился глава региона Вячеслав Гладков. По данным губернатора, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Накануне стало известно, что украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области. Как сообщал Telegram-канал SHOT, дрон успел пролететь 600 метров от границы. Его посадили и ликвидировали в Борисовском районе.

Украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Происшествия#Беспилотник
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