После обстрела ВСУ белгородские сёла частично остались без света

Среди мирных жителей никто не пострадал. При этом жители нескольких населённых пунктов частично остались без света — зафиксировали повреждение линии электропередачи. Это касается села Тишанка и хутора Шаховка, который, согласно РСЧС-сообщениям, и попал под обстрел.