После обстрела ВСУ белгородские сёла частично остались без света

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Вечером 21 мая со стороны Украины обстреляли Волоконовский район. Около 20:20 жители хутора Шаховка начали получать уведомления от МЧС с просьбой спуститься в укрытия из-за обстрела. Позднее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил происшествие.
Среди мирных жителей никто не пострадал. При этом жители нескольких населённых пунктов частично остались без света — зафиксировали повреждение линии электропередачи. Это касается села Тишанка и хутора Шаховка, который, согласно РСЧС-сообщениям, и попал под обстрел.
Согласно губернатору, к восстановительным работам бригады специалистов-электриков приступят в ближайшее время.
Также этим вечером было громко над Белгородом. Официальная информация по этому поводу так и не поступила. Предварительно, белгородцы слышали работу ВС РФ.