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После обстрела ВСУ белгородские сёла частично остались без света

21 мая 2023, 18:06
Фото: Bel.ru
Под огонь ВСУ этим вечером попал хутор Шаховка в Волоконовском районе. Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях.
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Обстрел

Вечером 21 мая со стороны Украины обстреляли Волоконовский район. Около 20:20 жители хутора Шаховка начали получать уведомления от МЧС с просьбой спуститься в укрытия из-за обстрела. Позднее губернатор Вячеслав Гладков подтвердил происшествие.

Среди мирных жителей никто не пострадал. При этом жители нескольких населённых пунктов частично остались без света — зафиксировали повреждение линии электропередачи. Это касается села Тишанка и хутора Шаховка, который, согласно РСЧС-сообщениям, и попал под обстрел.

Согласно губернатору, к восстановительным работам бригады специалистов-электриков приступят в ближайшее время.

Также этим вечером было громко над Белгородом. Официальная информация по этому поводу так и не поступила. Предварительно, белгородцы слышали работу ВС РФ.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Обстрел#Волоконовский район#Вячеслав Гладков#Приграничье#Обстрел ВСУ#РСЧС#Разрушения
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